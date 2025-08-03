«Я не тренер, чтобы оценивать свою игру». Игрок Зари – о матче с ЛНЗ
Владислав Вакула прокомментировал ничейную игру первого тура УПЛ
Полузащитник луганской «Зари» Владислав Вакула высказался о ничейном матче с ЛНЗ в первом туре Украинской Премьер-лиги (0:0).
– Перед вами на флеш-интервью были два игрока ЛНЗ, и у обоих было настроение, будто чего-то недореализовали. У «Зари» настроение более позитивное или примерно такое же?
– Я бы не сказал, что это очень позитивный результат, ведь всегда хочется играть на победу. Всё-таки, считаю, что одно набранное очко – лучше, чем ничего. Но мы всегда стараемся играть на победу. Это первая игра, мы только втягиваемся, и дальше будем только сильнее.
– Насколько удаётся выполнять установки Скрипника? Насколько получается играть в тот футбол, которого он требует после сборов?
– Тренер пришёл, пришли новые игроки, мы только месяц были на сборах. Всё это дело времени. Как я и говорил – с каждой игрой будем становиться сильнее. Всегда хочется побеждать, поэтому думаю, что в следующем туре реализуем это.
– За счёт чего?
– За счёт команды и командного духа.
– Насколько вы довольны своей индивидуальной готовностью? Сегодня отыграли 60 минут. Хочется больше или пока нужно немного подтянуть форму?
– Всегда хочется играть 90 минут, но это решение тренера – я его уважаю. Благодарен за то, что он вообще даёт мне шанс играть. Считаю, что 60 минут – это тоже неплохо.
Я не тренер, чтобы оценивать свою игру. У нас есть тренерский штаб – пусть они оценивают. Моё дело – выходить на поле и делать своё.
– Первый шаг в сезоне сделан. Это больше позитивный опыт или есть над чем работать?
– Всегда есть над чем работать. Думаю, что это нечто среднее между позитивом и негативом. Поэтому не могу точно сказать, был ли это положительный или отрицательный результат.
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