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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 11:57 | Обновлено 03 августа 2025, 11:59
175
0

«Я не тренер, чтобы оценивать свою игру». Игрок Зари – о матче с ЛНЗ

Владислав Вакула прокомментировал ничейную игру первого тура УПЛ

03 августа 2025, 11:57 | Обновлено 03 августа 2025, 11:59
175
0
«Я не тренер, чтобы оценивать свою игру». Игрок Зари – о матче с ЛНЗ
ФК Заря. Владислав Вакула

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Вакула высказался о ничейном матче с ЛНЗ в первом туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

– Перед вами на флеш-интервью были два игрока ЛНЗ, и у обоих было настроение, будто чего-то недореализовали. У «Зари» настроение более позитивное или примерно такое же?

– Я бы не сказал, что это очень позитивный результат, ведь всегда хочется играть на победу. Всё-таки, считаю, что одно набранное очко – лучше, чем ничего. Но мы всегда стараемся играть на победу. Это первая игра, мы только втягиваемся, и дальше будем только сильнее.

– Насколько удаётся выполнять установки Скрипника? Насколько получается играть в тот футбол, которого он требует после сборов?

– Тренер пришёл, пришли новые игроки, мы только месяц были на сборах. Всё это дело времени. Как я и говорил – с каждой игрой будем становиться сильнее. Всегда хочется побеждать, поэтому думаю, что в следующем туре реализуем это.

– За счёт чего?

– За счёт команды и командного духа.

– Насколько вы довольны своей индивидуальной готовностью? Сегодня отыграли 60 минут. Хочется больше или пока нужно немного подтянуть форму?

– Всегда хочется играть 90 минут, но это решение тренера – я его уважаю. Благодарен за то, что он вообще даёт мне шанс играть. Считаю, что 60 минут – это тоже неплохо.

Я не тренер, чтобы оценивать свою игру. У нас есть тренерский штаб – пусть они оценивают. Моё дело – выходить на поле и делать своё.

– Первый шаг в сезоне сделан. Это больше позитивный опыт или есть над чем работать?

– Всегда есть над чем работать. Думаю, что это нечто среднее между позитивом и негативом. Поэтому не могу точно сказать, был ли это положительный или отрицательный результат.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Владислав Вакула
Андрей Витренко Источник: УПЛ-ТВ
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