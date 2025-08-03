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Major League Soccer
03 августа 2025, 08:58 | Обновлено 03 августа 2025, 09:00
365
0

Старая проблема. Стал известен характер травмы Лионеля Месси

Аргентинец повредил заднюю поверхность бедра

03 августа 2025, 08:58 | Обновлено 03 августа 2025, 09:00
365
0
Старая проблема. Стал известен характер травмы Лионеля Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

3 августа «Интер» Майами сыграл вничью с мексиканским клубом «Неккса» во втором туре Кубка Лиг (2:2). Имя победителя определилось в серии пенальти, где «Интер» оказался сильнее – 5:4.

На 11-й минуте матча звёздный игрок «Интера» Лионель Месси получил травму и покинул поле. Тренерский штаб был вынужден заменить аргентинца из-за повреждения.

По словам главного тренера, Лионель получил травму задней поверхности бедра. Серьёзность повреждения футболиста пока неизвестна.

«Лео почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Мы не знаем точный масштаб повреждения – это станет ясно только завтра. Возможно, ничего серьёзного, потому что он не чувствовал боли, но дискомфорт был», – сказал главный тренер клуба Хавьер Маскерано.

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Major League Soccer (MLS) травма Лионель Месси Некакса Интер Майами Хавьер Маскерано
Андрей Витренко Источник: ESPN
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