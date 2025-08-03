Старая проблема. Стал известен характер травмы Лионеля Месси

3 августа «Интер» Майами сыграл вничью с мексиканским клубом «Неккса» во втором туре Кубка Лиг (2:2). Имя победителя определилось в серии пенальти, где «Интер» оказался сильнее – 5:4.

На 11-й минуте матча звёздный игрок «Интера» Лионель Месси получил травму и покинул поле. Тренерский штаб был вынужден заменить аргентинца из-за повреждения.

По словам главного тренера, Лионель получил травму задней поверхности бедра. Серьёзность повреждения футболиста пока неизвестна.

«Лео почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Мы не знаем точный масштаб повреждения – это станет ясно только завтра. Возможно, ничего серьёзного, потому что он не чувствовал боли, но дискомфорт был», – сказал главный тренер клуба Хавьер Маскерано.