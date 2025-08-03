Месси выбыл из-за травмы. Интер Майами без лидера выиграл в Кубке лиг

Ночью 3 августа состоялся матч второго тура Кубка Лиг, в котором встретились американская и мексиканская команды – «Интер» Майами и «Неккса».

Местом проведения стала арена Chase Stadium в американском городе Форт-Лодердейл, расположенном на юго-востоке штата Флорида.

Первые минуты матча оказались крайне неудачными для «Интера» Майами. Уже на 11-й минуте поле покинул аргентинец Лионель Месси из-за травмы – продолжить игру легендарный футболист не смог.

Также в первом тайме «Интер» остался в меньшинстве – на 17-й минуте прямую красную карточку получил Максимилиано Фалькон.

Несмотря на все проблемы, американский клуб первым открыл счёт в матче. Удержать преимущество «Интер» не смог, и на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

Во втором тайме команды также обменялись забитыми мячами, завершив основное время со счётом 2:2. Исход матча решила серия пенальти, в которой сильнее оказался «Интер» – 5:4.

Примечательно, что дебютным дублем из ассистов в матче отличился звездный новичок «Интера» Родриго Де Пауль.

Кубок Лиг 2025. Основной этап

2-й тур. 3 августа

«Интер» Майами (США) — «Неккса» (Мексика) — 2:2 (по пенальти — 5:4)

Голы: Сеговия, 12, Альба, 90+2 — Бадалони, 33, Монреаль, 81

Удаление: Фалькон, 17

Видеообзор матча:

Фотогалерея матча: