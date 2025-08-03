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Украина. Первая лига
03 августа 2025, 08:31 | Обновлено 03 августа 2025, 09:20
641
0

Металлист попрощался с полузащитником, который перешел в стан Ворсклы

Алекс Чидомере стал игроком полтавского клуба

03 августа 2025, 08:31 | Обновлено 03 августа 2025, 09:20
641
0
Металлист попрощался с полузащитником, который перешел в стан Ворсклы
ФК Металлист. Алекс Чидомере

Харьковский «Металлист» обратился к 22-летнему атакующему полузащитнику Алексу Чидомере, который покинул расположение команды.

Украинский футболист продолжит свою карьеру в полтавской «Ворскле».

«Искренне желаем Алексу Чидомере в полной мере раскрыть свой потенциал и построить яркую футбольную карьеру в будущем!», – написала пресс-служба клуба.

Чидомере перешёл в «Металлист» в январе 2022 года и за это время провёл 44 матча, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.

К слову, Алекс уже дебютировал за новый клуб в первом туре Первой лиги против «Феникс-Мариуполя» (2:1).

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Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Алекс Чидомере Ворскла Полтава Первая лига Украины трансферы
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист
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