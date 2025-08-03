Металлист попрощался с полузащитником, который перешел в стан Ворсклы
Алекс Чидомере стал игроком полтавского клуба
Харьковский «Металлист» обратился к 22-летнему атакующему полузащитнику Алексу Чидомере, который покинул расположение команды.
Украинский футболист продолжит свою карьеру в полтавской «Ворскле».
«Искренне желаем Алексу Чидомере в полной мере раскрыть свой потенциал и построить яркую футбольную карьеру в будущем!», – написала пресс-служба клуба.
Чидомере перешёл в «Металлист» в январе 2022 года и за это время провёл 44 матча, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.
К слову, Алекс уже дебютировал за новый клуб в первом туре Первой лиги против «Феникс-Мариуполя» (2:1).
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