Металлист попрощался с полузащитником, который перешел в стан Ворсклы

Харьковский «Металлист» обратился к 22-летнему атакующему полузащитнику Алексу Чидомере, который покинул расположение команды.

Украинский футболист продолжит свою карьеру в полтавской «Ворскле».

«Искренне желаем Алексу Чидомере в полной мере раскрыть свой потенциал и построить яркую футбольную карьеру в будущем!», – написала пресс-служба клуба.

Чидомере перешёл в «Металлист» в январе 2022 года и за это время провёл 44 матча, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.

К слову, Алекс уже дебютировал за новый клуб в первом туре Первой лиги против «Феникс-Мариуполя» (2:1).