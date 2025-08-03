Снова без радости. ЛНЗ продолжил свою негативную серию в УПЛ

2 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и ЛНЗ Черкассы.

Встреча на столичном «стадионе имени Валерия Лобановского» завершилась вничью – 0:0.

Благодаря такому результату ЛНЗ продолжил свою безвыигрышную серию на уровне УПЛ.

Команда из Черкасс не может набрать три очка уже в десяти матчах подряд.

В последний раз в УПЛ ЛНЗ оформил победу в матче против «Колоса», который состоялся 16 марта в этом году (2:0).

Самые длинные безвыигрышные серии ЛНЗ в УПЛ: