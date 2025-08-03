Снова без радости. ЛНЗ продолжил свою негативную серию в УПЛ
Клуб не побеждает в лиге уже десять матчей
2 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и ЛНЗ Черкассы.
Встреча на столичном «стадионе имени Валерия Лобановского» завершилась вничью – 0:0.
Благодаря такому результату ЛНЗ продолжил свою безвыигрышную серию на уровне УПЛ.
Команда из Черкасс не может набрать три очка уже в десяти матчах подряд.
В последний раз в УПЛ ЛНЗ оформил победу в матче против «Колоса», который состоялся 16 марта в этом году (2:0).
Самые длинные безвыигрышные серии ЛНЗ в УПЛ:
|
Игры
|
Баланс
|
Начоло
|
Завершение
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
10*
|
=6-4
|
28.03.2025
|
…
|
|
|
5
|
=3-2
|
08.03.2024
|
15.04.2024
|
Верес
|
1:0 (д)
|
5
|
=3-2
|
01.09.2024
|
20.10.2024
|
Ингулец
|
2:0 (д)
|
5
|
=1-4
|
09.11.2024
|
22.02.2025
|
Рух
|
1:0 (г)
|
4
|
=3-1
|
13.08.2023
|
17.09.2023
|
Рух
|
2:1 (д)
|
4
|
=2-2
|
23.09.2023
|
27.10.2023
|
Оболонь
|
3:0 (д)
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