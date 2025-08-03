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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 09:35 | Обновлено 03 августа 2025, 09:39
353
0

Снова без радости. ЛНЗ продолжил свою негативную серию в УПЛ

Клуб не побеждает в лиге уже десять матчей

03 августа 2025, 09:35 | Обновлено 03 августа 2025, 09:39
353
0
Снова без радости. ЛНЗ продолжил свою негативную серию в УПЛ
ФК ЛНЗ

2 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и ЛНЗ Черкассы.

Встреча на столичном «стадионе имени Валерия Лобановского» завершилась вничью – 0:0.

Благодаря такому результату ЛНЗ продолжил свою безвыигрышную серию на уровне УПЛ.

Команда из Черкасс не может набрать три очка уже в десяти матчах подряд.

В последний раз в УПЛ ЛНЗ оформил победу в матче против «Колоса», который состоялся 16 марта в этом году (2:0).

Самые длинные безвыигрышные серии ЛНЗ в УПЛ:

Игры

Баланс

Начоло

Завершение

Соперник

Счет (поле)

10*

=6-4

28.03.2025

5

=3-2

08.03.2024

15.04.2024

Верес

1:0 (д)

5

=3-2

01.09.2024

20.10.2024

Ингулец

2:0 (д)

5

=1-4

09.11.2024

22.02.2025

Рух

1:0 (г)

4

=3-1

13.08.2023

17.09.2023

Рух

2:1 (д)

4

=2-2

23.09.2023

27.10.2023

Оболонь

3:0 (д)
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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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