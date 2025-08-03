02.08.2025 22:00 – FT 2 : 1
Другие новости03 августа 2025, 07:23 | Обновлено 03 августа 2025, 07:59
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Товарищеские матчи, 2 августа. Один тайм Довбика, ассист Яремчука
Команды проводят спарринги накануне возобновления чемпионатов
03 августа 2025, 07:23 | Обновлено 03 августа 2025, 07:59
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2 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Украинский форвард Артем Довбик сыграл второй тайм за итальянскую Рому в товарищеском матче против Ланса из Франции (2:0).
Нападающий Роман Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос в матче против нидерландского Херенвена (1:1).
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 2 августа
- Альбасете (Испания) – Вильярреал B (Испания) – 5:0
- Эльче (Испания) – Аль-Айн (ОАЭ) – 3:4
- Кладно (Чехия) – Влтавин (Чехия) – 5:0
- Леганес (Испания) – Алькоркон (Испания) – 3:1
- Аритма Прага (Чехия) – Теплице B (Чехия) – 0:1
- Богемианс 1905 B (Чехия) – Ческа Липа (Чехия) – 0:3
- Велвари (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 2:4
- Велке Гамры (Чехия) – Гостоуне (Чехия) – 2:2
- Баскония (Испания) – УД Самано (Испания) – 1:2
- Болонья (Италия) – Левадиакос (Греция) – 3:2
- Градец-Кралове B (Чехия) – Варнсдорф (Чехия) – 2:0
- Доб (Словения) – Горица (Словения) – 1:0
- Логроньес (Испания) – Нахара (Испания) – 3:1
- Пардубице B (Чехия) – Ческе-Будеёвице B (Чехия) – 3:0
- Реал Сосьедад B (Испания) – Ренн (Франция) – 0:0
- Ретис (Австрия) – ФК Виднау (Швейцария) – 3:2
- Талавера (Испания) – Касереньо (Испания) – 1:3
- Ювентус (Италия) – Реджана (Италия) – 2:2
- Алавес B (Испания) – Баракальдо (Испания) – 1:0
- Мафра (Португалия) – Ориентал (Португалия) – 2:0
- Осасуна B (Испания) – Аморебиета (Испания) – 3:0
- Петру Атлетику (Ангола) – Ароука (Португалия) – 1:0
- Порту B (Португалия) – Понтеведра (Испания) – 2:1
- Гамба Осака (Япония) – Реймс (Франция) – 1:2
- Дордрехт B (Нидерланды) – СК Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 0:3
- Каза Пиа (Португалия) – Бенфика B (Португалия) – 1:1
- Катвейк (Нидерланды) – Йонг Ден Хааг (Нидерланды) – 1:0
- Норвич (Англия) – НАК Бреда (Нидерланды) – 0:1
- Осс (Нидерланды) – Йонг АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:1
- Райо Кантабрия (Испания) – Вальядолид Промесас (Испания) – 1:2
- Ралте (Нидерланды) – АКВ Ассен (Нидерланды) – 2:1
- Алмере Сити (Нидерланды) – Йонг Утрехт (Нидерланды) – 3:1
- ГВВВ (Нидерланды) – Хейзен (Нидерланды) – 5:1
- Де Графсхап (Нидерланды) – Волос (Греция) – 1:1
- Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шан Юнайтед (Мьянма) – 4:1
- Жил Висенте (Португалия) – Риу Аве (Португалия) – 3:1
- Мертир Таун (Уэльс) – Чешем (Англия) – 2:2
- Накхонратчасима (Таиланд) – Утай Тани (Таиланд) – 2:1
- Спарта Роттердам (Нидерланды) – ОФИ Крит (Греция) – 2:0
- Фарнборо (Англия) – Истли (Англия) – 2:1
- Муангтонг Юнайтед (Таиланд) – Прачуап (Таиланд) – 3:1
- Алверка (Португалия) – Каза Пиа (Португалия) – 2:3
- Бостон (Англия) – Шеффилд Юнайтед U21 (Англия) – 6:0
- Вест Бромвич (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 3:2
- Домажлице (Чехия) – Усти-над-Орлици (Чехия) – 8:2
- Эшторил (Португалия) – Миллуолл (Англия) – 0:3
- Илирия (Словения) – Биле (Словения) – 1:0
- Квик Бойз (Нидерланды) – Де Трефферс (Нидерланды) – 2:1
- Кеттеринг (Англия) – Бейсингсток (Англия) – 2:3
- Киддерминстер (Англия) – Солихалл (Англия) – 1:2
- Кортрейк (Бельгия) – Торхоут (Бельгия) – 3:1
- Персиб Бандунг (Индонезия) – Сидней Уондерерс (Австралия) – 1:0
- Плимут Парквей (Англия) – Труро (Англия) – 1:0
- Райнсбургсе Бойс (Нидерланды) – УСВ Херкулес (Нидерланды) – 5:3
- РКАВ Волендам (Нидерланды) – Урк (Нидерланды) – 3:1
- Барендрехт (Нидерланды) – Смитсхук (Нидерланды) – 2:1
- Эксельсиор Масслейс (Нидерланды) – Ксерксес ДЗБ (Нидерланды) – 4:0
- Хелмонд (Нидерланды) – Кифисия (Греция) – 0:1
- Хераклес (Нидерланды) – Валвейк (Нидерланды) – 3:1
- Брюгге U23 (Бельгия) – Фейеноорд U21 (Нидерланды) – 1:1
- ЭСОФ Ла-Рош (Франция) – Сомюр Олимпик (Франция) – 0:5
- К. Рейнджерс (Северная Ирландия) – Дандела (Северная Ирландия) – 2:3
- Камбур (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 0:1
- Катвейк (Нидерланды) – Козаккен Бойз (Нидерланды) – 0:3
- Лимеведи (Северная Ирландия) – Гленторан (Северная Ирландия) – 1:0
- Ломмел СК (Бельгия) – ФК Эйндховен (Нидерланды) – 1:0
- Мертир Таун (Уэльс) – Чешем (Англия) – 3:4
- Оксфорд Юнайтед (Англия) – Малага (Испания) – 3:0
- РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия) – 1:2
- Ризеспор (Турция) – Эрокспор (Турция) – 1:1
- Рода (Нидерланды) – ОК Шарлеруа (Бельгия) – 3:3
- Спарта Нейкерк (Нидерланды) – Спакенбург (Нидерланды) – 4:2
- Спортинг Локерен (Бельгия) – Йонг ПСВ (Нидерланды) – 4:1
- Штутгарт (Германия) – Тулуза (Франция) – 6:0
- Бавария Мюнхен (Германия) – Лион (Франция) – 2:1
- Унион Берлин (Германия) – Эспаньол (Испания) – 0:1
- Юве Стабия (Италия) – Сарнезе (Италия) – 6:1
- Авро (Англия) – Уоррингтон Райлендс (Англия) – 2:0
- АФК Тоттон (Англия) – Олдершот (Англия) – 1:0
- Баллимёна (Северная Ирландия) – Лахгол (Северная Ирландия) – 2:0
- Баллинамаллард (Северная Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 3:1
- Бери Таун (Англия) – Феликсстоу энд Уолтон (Англия) – 2:0
- Бесфорд (Англия) – Илкстон (Англия) – 0:4
- Бирмингем (Англия) – Ноттингем (Англия) – 1:0
- Бишопс Стортфорд (Англия) – Эйвли (Англия) – 2:0
- Бристоль Сити (Англия) – Вальядолид (Испания) – 4:0
- Уэймут (Англия) – Торки (Англия) – 1:5
- Уэлдстон (Англия) – Слау (Англия) – 2:1
- Уэстон-сьюпер-Мэр (Англия) – Йовил (Англия) – 1:0
- Уокинг (Англия) – Борнмут U21 (Англия) – 1:0
- Уорксоп (Англия) – Сканторп (Англия) – 1:1
- Уоррингтон (Англия) – Бакстон (Англия) – 0:2
- Уортинг (Англия) – Брейнтри (Англия) – 2:1
- Хэмптон энд Ричмонд (Англия) – Саттон (Англия) – 1:5
- Дагенем энд Ред. (Англия) – Борем Вуд (Англия) – 1:3
- Далвич Гэмлет (Англия) – Бракнелл (Англия) – 3:1
- Дарлингтон (Англия) – Гейтсхед (Англия) – 2:3
- Дартфорд (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 2:2
- Дерби (Англия) – Атромитос (Греция) – 2:0
- Довер (Англия) – Маргейт (Англия) – 3:1
- Дорчестер (Англия) – Эксмут Таун (Англия) – 2:0
- Эйпен (Бельгия) – Виллем II (Нидерланды) – 1:0
- Истборн Боро (Англия) – Хэштег (Англия) – 2:2
- Керзон Эштон (Англия) – Галифакс (Англия) – 0:2
- Кингс Линн (Англия) – Сполдинг Юнайтед (Англия) – 0:2
- КПР (Англия) – Брентфорд (Англия) – 0:1
- Крей Уондерерс (Англия) – Мейдстоун (Англия) – 2:0
- Крузейдерс (Северная Ирландия) – Институт (Северная Ирландия) – 0:0
- Ланкастер (Англия) – Файлд (Англия) – 2:1
- Лидс (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:1
- Лимингтон (Англия) – Тэмворт (Англия) – 2:1
- Лоустофт (Англия) – Нидгем Маркет (Англия) – 0:1
- Маклсфилд (Англия) – Манчестер Сити U21 (Англия) – 2:3
- Марин (Англия) – Прескот (Англия) – 1:1
- Мерстем (Англия) – Каршолтон (Англия) – 1:4
- Мидлсбро (Англия) – Депортиво (Испания) – 2:2
- Неймеген (Нидерланды) – Блэкберн (Англия) – 3:1
- Норвич (Англия) – НАК Бреда (Нидерланды) – 2:0
- Оксфорд Сити (Англия) – Мейденхед (Англия) – 0:1
- Олтрингем (Англия) – Ноттингем U21 (Англия) – 1:3
- Портсмут (Англия) – Зволле (Нидерланды) – 1:0
- Портстюарт (Северная Ирландия) – Колрейн (Северная Ирландия) – 0:9
- Пул (Англия) – Солсбери (Англия) – 2:2
- Рашолл (Англия) – Чейстаун (Англия) – 3:0
- Реал Бедфорд (Англия) – Сент-Олбанс (Англия) – 4:2
- Рочдейл (Англия) – Манчестер Юнайтед U21 (Англия) – 1:1
- Сандерленд (Англия) – Бетис (Испания) – 0:1
- Саутенд (Англия) – Чарльтон (Англия) – 0:3
- Саутпорт (Англия) – ФК Юнайтед (Англия) – 1:1
- Суонси (Уэльс) – Лорьян (Франция) – 1:3
- Спеннимур (Англия) – Йорк (Англия) – 0:1
- Стэмфорд (Англия) – Питерборо Спортс (Англия) – 1:2
- Сток Сити (Англия) – Бёрнли (Англия) – 1:0
- Стратфорд (Англия) – Брэкли Таун (Англия) – 2:1
- Телфорд (Англия) – Вулверхэмптон U21 (Англия) – 3:4
- Тинен (Бельгия) – Унион Рошфортуаз (Бельгия) – 0:2
- Тонбридж (Англия) – Кингстониан (Англия) – 1:0
- Тонтон (Англия) – Бедфорд (Англия) – 3:1
- Фамаликао (Португалия) – Ароука (Португалия) – 4:1
- Фарнэм (Англия) – Доркинг (Англия) – 2:2
- Хайд (Англия) – Стейлибридж (Англия) – 2:0
- Ханвелл Таун (Англия) – Уайтхок (Англия) – 6:0
- Харланд энд Вулфф (Сев. Ирландия) – Гленавон (Сев. Ирландия) – 3:0
- Хартлпул (Англия) – Саут Шилдс (Англия) – 0:2
- Херенвен (Нидерланды) – Олимпиакос Пирей (Греция) – 1:1
- Хорнчерч (Англия) – Фолкстоун (Англия) – 0:2
- Хоршем (Англия) – Биллерики (Англия) – 6:0
- Чатем (Англия) – Редхилл (Англия) – 3:1
- Челмсфорд (Англия) – Арсенал U21 (Англия) – 2:0
- Честер (Англия) – Карлайл (Англия) – 0:2
- Чиппенхем (Англия) – Херефорд (Англия) – 3:2
- Шолинг (Англия) – Винчестер (Англия) – 2:0
- Арциньяно (Италия) – Санджулиано Сити (Италия) – 3:1
- Брешиа (Италия) – Энтелла (Италия) – 0:0
- Гренобль (Франция) – Ле-Пюи-ан-Веле (Франция) – 0:2
- Ковентри (Англия) – Санкт-Паули (Германия) – 2:2
- Саутгемптон (Англия) – Брайтон (Англия) – 2:2
- ФК Париж (Франция) – Гавр (Франция) – 1:1
- Анже (Франция) – Нант (Франция) – 1:0
- Боруссия Д. (Германия) – Лилль (Франция) – 3:2
- Дордрехт (Нидерланды) – СК Беверен (Бельгия) – 2:0
- Запи (Чехия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 2:1
- Камбур (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 3:2
- Монпелье (Франция) – Шатору (Франция) – 4:1
- Падова (Италия) – Лекко (Италия) – 3:1
- Перголеттезе (Италия) – Оспиталетто (Италия) – 0:0
- Равенна (Италия) – Прогрессо (Италия) – 0:0
- Ренессанс Монс (Бельгия) – РФК Льеж (Бельгия) – 1:2
- Труа (Франция) – Мец (Франция) – 0:1
- УДИ 19 (Нидерланды) – Гемерт (Нидерланды) – 3:3 (пен. 3:0)
- Халл (Англия) – Хетафе (Испания) – 0:0
- Хейст (Бельгия) – Хасселт (Бельгия) – 0:5
- Хильден (Германия) – Айнтрахт Гокеппель (Германия) – 2:1
- Башкими (Сев. Македония) – Приштина е Ре (Косово) – 0:2
- ЖС Кайруан (Тунис) – Африкан (Тунис) – 1:1
- Пескара (Италия) – Потенца (Италия) – 4:2
- Поджибонси (Италия) – Гвидония (Италия) – 0:2
- Тиквеш (Сев. Македония) – Македония ГП (Сев. Македония) – 3:0
- АД Фафе (Португалия) – Феррейра (Португалия) – 1:1
- Атлетико (Португалия) – Спортинг B (Португалия) – 1:1 (пен. победа хозяев)
- Ипсонас (Кипр) – Аполлон (Кипр) – 2:2
- Ланс (Франция) – Рома (Италия) – 0:2
- Ле-Эрбье (Франция) – Нант II (Франция) – 2:1
- Осер (Франция) – Ипсвич (Англия) – 0:3
- Пьянезе (Италия) – Гроссето (Италия) – 4:0
- Патро Эйсден (Бельгия) – Маастрихт (Нидерланды) – 1:0
- Понтедера (Италия) – Тау (Италия) – 2:0
- Реал Сосьедад (Испания) – Ренн (Франция) – 1:1
- Родез (Франция) – По (Франция) – 2:4
- УЭ Тона (Испания) – Сант-Андреу (Испания) – 0:0
- Хогстратен (Бельгия) – Капеллен (Бельгия) – 3:0
- Шибеник (Хорватия) – Загора (Хорватия) – 1:2
- Валлетта (Мальта) – Наксар (Мальта) – 1:0
- Балеарес (Испания) – Побленсе (Испания) – 1:0
- Бургос (Испания) – Эйбар (Испания) – 1:0
- Сан-Жуан-де-Вер (Португалия) – Оливейренсе (Португалия) – 0:1
- Сарагоса B (Испания) – Терраса (Испания) – 2:1
- ФК Андорра (Андорра) – КЕ Европа (Испания) – 3:1
- Халстерен (Нидерланды) – ХСВ Хук (Нидерланды) – 1:1
- Ахнас (Кипр) – Анортосис (Кипр) – 1:1
- Атлетико Монсон (Испания) – Льейда (Испания) – 2:1
- Ауденарде (Бельгия) – Мерелбеке (Бельгия) – 3:4
- Венло (Нидерланды) – ФК Волендам (Нидерланды) – 2:1
- Дугополье (Хорватия) – Хрваце (Хорватия) – 1:3
- Кадис (Испания) – Сеута (Испания) – 0:3
- Картахена (Испания) – Неом СК (Саудовская Аравия) – 0:0
- Кордова (Испания) – Аль-Араби (Катар) – 0:3
- Олот (Испания) – Сабадель (Испания) – 0:1
- Осасуна (Испания) – Расинг С. (Испания) – 0:1
- Реал Мадрид B (Испания) – Ферроль (Испания) – 2:1
- Твенте (Нидерланды) – Удинезе (Италия) – 0:1
- Тенерифе (Испания) – Лас-Пальмас (Испания) – 1:1
- Уэска (Испания) – Кастельон (Испания) – 1:1
- Фейренсе (Португалия) – Академику Визеу (Португалия) – 0:1
- Шавиш (Португалия) – Гимарайнш (Португалия) – 2:1
- Беерсхот ВА (Бельгия) – Венеция (Италия) – 1:1
- Малагеньо (Испания) – Альхесирас (Испания) – 0:0
- Марино де Луанко (Испания) – Москония (Испания) – 2:1
- Морейренсе (Португалия) – Фелгейраш (Португалия) – 1:0
- Нумансия (Испания) – Гвадалахара (Испания) – 1:4
- Понферрадина (Испания) – Спортинг Х. (Испания) – 0:0
- Тессендерло (Бельгия) – Генк U23 (Бельгия) – 2:0
- Трофенсе (Португалия) – Порту B (Португалия) – 0:1
- Унионистас де Саламанка (Испания) – Реал Овьедо B (Испания) – 3:1
- Химнастика Сеговьяна (Испания) – Атлетико B (Испания) – 1:3
- Бастия (Франция) – Амьен (Франция) – 4:2
- Визела (Португалия) – Сельта Виго B (Испания) – 4:2
- Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия) – 2:2
- Дессель (Бельгия) – Берг эн Дал (Бельгия) – 2:1
- Эспаньол B (Испания) – Манреса (Испания) – 4:2
- Марсель (Франция) – Севилья (Испания) – 1:1
- Сарриана (Испания) – Луго (Испания) – 0:0
- Торреенсе (Португалия) – Мерида (Испания) – 2:1
- Боруссия М. (Германия) – Валенсия (Испания) – 2:0
- Вильяновенсе (Испания) – Бадахос (Испания) – 0:1
- Эркулес (Испания) – Мурсия (Испания) – 1:0
- Кальяри (Италия) – Сент-Этьен (Франция) – 1:0
- Мантова (Италия) – Чезена (Италия) – 1:2
- Моста (Мальта) – Заббар (Мальта) – 1:0
- Рекреативо Уэльва (Испания) – Бетис B (Испания) – 2:3
- О Элваш (Португалия) – Лузитану ГК (Португалия) – 0:2
- Портимоненсе (Португалия) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 2:1
- Сан-Себастьян Реес (Испания) – Толедо (Испания) – 1:3
- Тарасона (Испания) – Сарагоса (Испания) – 1:2
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