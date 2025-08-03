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03 августа 2025, 07:23 | Обновлено 03 августа 2025, 07:59
69
0

Товарищеские матчи, 2 августа. Один тайм Довбика, ассист Яремчука

Команды проводят спарринги накануне возобновления чемпионатов

03 августа 2025, 07:23 | Обновлено 03 августа 2025, 07:59
69
0
Товарищеские матчи, 2 августа. Один тайм Довбика, ассист Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Украинский форвард Артем Довбик сыграл второй тайм за итальянскую Рому в товарищеском матче против Ланса из Франции (2:0).

Нападающий Роман Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос в матче против нидерландского Херенвена (1:1).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 2 августа

  • Альбасете (Испания) – Вильярреал B (Испания) – 5:0
  • Эльче (Испания) – Аль-Айн (ОАЭ) – 3:4
  • Кладно (Чехия) – Влтавин (Чехия) – 5:0
  • Леганес (Испания) – Алькоркон (Испания) – 3:1
  • Аритма Прага (Чехия) – Теплице B (Чехия) – 0:1
  • Богемианс 1905 B (Чехия) – Ческа Липа (Чехия) – 0:3
  • Велвари (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 2:4
  • Велке Гамры (Чехия) – Гостоуне (Чехия) – 2:2
  • Баскония (Испания) – УД Самано (Испания) – 1:2
  • Болонья (Италия) – Левадиакос (Греция) – 3:2
  • Градец-Кралове B (Чехия) – Варнсдорф (Чехия) – 2:0
  • Доб (Словения) – Горица (Словения) – 1:0
  • Логроньес (Испания) – Нахара (Испания) – 3:1
  • Пардубице B (Чехия) – Ческе-Будеёвице B (Чехия) – 3:0
  • Реал Сосьедад B (Испания) – Ренн (Франция) – 0:0
  • Ретис (Австрия) – ФК Виднау (Швейцария) – 3:2
  • Талавера (Испания) – Касереньо (Испания) – 1:3
  • Ювентус (Италия) – Реджана (Италия) – 2:2
  • Алавес B (Испания) – Баракальдо (Испания) – 1:0
  • Мафра (Португалия) – Ориентал (Португалия) – 2:0
  • Осасуна B (Испания) – Аморебиета (Испания) – 3:0
  • Петру Атлетику (Ангола) – Ароука (Португалия) – 1:0
  • Порту B (Португалия) – Понтеведра (Испания) – 2:1
  • Гамба Осака (Япония) – Реймс (Франция) – 1:2
  • Дордрехт B (Нидерланды) – СК Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 0:3
  • Каза Пиа (Португалия) – Бенфика B (Португалия) – 1:1
  • Катвейк (Нидерланды) – Йонг Ден Хааг (Нидерланды) – 1:0
  • Норвич (Англия) – НАК Бреда (Нидерланды) – 0:1
  • Осс (Нидерланды) – Йонг АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:1
  • Райо Кантабрия (Испания) – Вальядолид Промесас (Испания) – 1:2
  • Ралте (Нидерланды) – АКВ Ассен (Нидерланды) – 2:1
  • Алмере Сити (Нидерланды) – Йонг Утрехт (Нидерланды) – 3:1
  • ГВВВ (Нидерланды) – Хейзен (Нидерланды) – 5:1
  • Де Графсхап (Нидерланды) – Волос (Греция) – 1:1
  • Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шан Юнайтед (Мьянма) – 4:1
  • Жил Висенте (Португалия) – Риу Аве (Португалия) – 3:1
  • Мертир Таун (Уэльс) – Чешем (Англия) – 2:2
  • Накхонратчасима (Таиланд) – Утай Тани (Таиланд) – 2:1
  • Спарта Роттердам (Нидерланды) – ОФИ Крит (Греция) – 2:0
  • Фарнборо (Англия) – Истли (Англия) – 2:1
  • Муангтонг Юнайтед (Таиланд) – Прачуап (Таиланд) – 3:1
  • Алверка (Португалия) – Каза Пиа (Португалия) – 2:3
  • Бостон (Англия) – Шеффилд Юнайтед U21 (Англия) – 6:0
  • Вест Бромвич (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 3:2
  • Домажлице (Чехия) – Усти-над-Орлици (Чехия) – 8:2
  • Эшторил (Португалия) – Миллуолл (Англия) – 0:3
  • Илирия (Словения) – Биле (Словения) – 1:0
  • Квик Бойз (Нидерланды) – Де Трефферс (Нидерланды) – 2:1
  • Кеттеринг (Англия) – Бейсингсток (Англия) – 2:3
  • Киддерминстер (Англия) – Солихалл (Англия) – 1:2
  • Кортрейк (Бельгия) – Торхоут (Бельгия) – 3:1
  • Персиб Бандунг (Индонезия) – Сидней Уондерерс (Австралия) – 1:0
  • Плимут Парквей (Англия) – Труро (Англия) – 1:0
  • Райнсбургсе Бойс (Нидерланды) – УСВ Херкулес (Нидерланды) – 5:3
  • РКАВ Волендам (Нидерланды) – Урк (Нидерланды) – 3:1
  • Барендрехт (Нидерланды) – Смитсхук (Нидерланды) – 2:1
  • Эксельсиор Масслейс (Нидерланды) – Ксерксес ДЗБ (Нидерланды) – 4:0
  • Хелмонд (Нидерланды) – Кифисия (Греция) – 0:1
  • Хераклес (Нидерланды) – Валвейк (Нидерланды) – 3:1
  • Брюгге U23 (Бельгия) – Фейеноорд U21 (Нидерланды) – 1:1
  • ЭСОФ Ла-Рош (Франция) – Сомюр Олимпик (Франция) – 0:5
  • К. Рейнджерс (Северная Ирландия) – Дандела (Северная Ирландия) – 2:3
  • Камбур (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 0:1
  • Катвейк (Нидерланды) – Козаккен Бойз (Нидерланды) – 0:3
  • Лимеведи (Северная Ирландия) – Гленторан (Северная Ирландия) – 1:0
  • Ломмел СК (Бельгия) – ФК Эйндховен (Нидерланды) – 1:0
  • Мертир Таун (Уэльс) – Чешем (Англия) – 3:4
  • Оксфорд Юнайтед (Англия) – Малага (Испания) – 3:0
  • РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия) – 1:2
  • Ризеспор (Турция) – Эрокспор (Турция) – 1:1
  • Рода (Нидерланды) – ОК Шарлеруа (Бельгия) – 3:3
  • Спарта Нейкерк (Нидерланды) – Спакенбург (Нидерланды) – 4:2
  • Спортинг Локерен (Бельгия) – Йонг ПСВ (Нидерланды) – 4:1
  • Штутгарт (Германия) – Тулуза (Франция) – 6:0
  • Бавария Мюнхен (Германия) – Лион (Франция) – 2:1
  • Унион Берлин (Германия) – Эспаньол (Испания) – 0:1
  • Юве Стабия (Италия) – Сарнезе (Италия) – 6:1
  • Авро (Англия) – Уоррингтон Райлендс (Англия) – 2:0
  • АФК Тоттон (Англия) – Олдершот (Англия) – 1:0
  • Баллимёна (Северная Ирландия) – Лахгол (Северная Ирландия) – 2:0
  • Баллинамаллард (Северная Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 3:1
  • Бери Таун (Англия) – Феликсстоу энд Уолтон (Англия) – 2:0
  • Бесфорд (Англия) – Илкстон (Англия) – 0:4
  • Бирмингем (Англия) – Ноттингем (Англия) – 1:0
  • Бишопс Стортфорд (Англия) – Эйвли (Англия) – 2:0
  • Бристоль Сити (Англия) – Вальядолид (Испания) – 4:0
  • Уэймут (Англия) – Торки (Англия) – 1:5
  • Уэлдстон (Англия) – Слау (Англия) – 2:1
  • Уэстон-сьюпер-Мэр (Англия) – Йовил (Англия) – 1:0
  • Уокинг (Англия) – Борнмут U21 (Англия) – 1:0
  • Уорксоп (Англия) – Сканторп (Англия) – 1:1
  • Уоррингтон (Англия) – Бакстон (Англия) – 0:2
  • Уортинг (Англия) – Брейнтри (Англия) – 2:1
  • Хэмптон энд Ричмонд (Англия) – Саттон (Англия) – 1:5
  • Дагенем энд Ред. (Англия) – Борем Вуд (Англия) – 1:3
  • Далвич Гэмлет (Англия) – Бракнелл (Англия) – 3:1
  • Дарлингтон (Англия) – Гейтсхед (Англия) – 2:3
  • Дартфорд (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 2:2
  • Дерби (Англия) – Атромитос (Греция) – 2:0
  • Довер (Англия) – Маргейт (Англия) – 3:1
  • Дорчестер (Англия) – Эксмут Таун (Англия) – 2:0
  • Эйпен (Бельгия) – Виллем II (Нидерланды) – 1:0
  • Истборн Боро (Англия) – Хэштег (Англия) – 2:2
  • Керзон Эштон (Англия) – Галифакс (Англия) – 0:2
  • Кингс Линн (Англия) – Сполдинг Юнайтед (Англия) – 0:2
  • КПР (Англия) – Брентфорд (Англия) – 0:1
  • Крей Уондерерс (Англия) – Мейдстоун (Англия) – 2:0
  • Крузейдерс (Северная Ирландия) – Институт (Северная Ирландия) – 0:0
  • Ланкастер (Англия) – Файлд (Англия) – 2:1
  • Лидс (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:1
  • Лимингтон (Англия) – Тэмворт (Англия) – 2:1
  • Лоустофт (Англия) – Нидгем Маркет (Англия) – 0:1
  • Маклсфилд (Англия) – Манчестер Сити U21 (Англия) – 2:3
  • Марин (Англия) – Прескот (Англия) – 1:1
  • Мерстем (Англия) – Каршолтон (Англия) – 1:4
  • Мидлсбро (Англия) – Депортиво (Испания) – 2:2
  • Неймеген (Нидерланды) – Блэкберн (Англия) – 3:1
  • Норвич (Англия) – НАК Бреда (Нидерланды) – 2:0
  • Оксфорд Сити (Англия) – Мейденхед (Англия) – 0:1
  • Олтрингем (Англия) – Ноттингем U21 (Англия) – 1:3
  • Портсмут (Англия) – Зволле (Нидерланды) – 1:0
  • Портстюарт (Северная Ирландия) – Колрейн (Северная Ирландия) – 0:9
  • Пул (Англия) – Солсбери (Англия) – 2:2
  • Рашолл (Англия) – Чейстаун (Англия) – 3:0
  • Реал Бедфорд (Англия) – Сент-Олбанс (Англия) – 4:2
  • Рочдейл (Англия) – Манчестер Юнайтед U21 (Англия) – 1:1
  • Сандерленд (Англия) – Бетис (Испания) – 0:1
  • Саутенд (Англия) – Чарльтон (Англия) – 0:3
  • Саутпорт (Англия) – ФК Юнайтед (Англия) – 1:1
  • Суонси (Уэльс) – Лорьян (Франция) – 1:3
  • Спеннимур (Англия) – Йорк (Англия) – 0:1
  • Стэмфорд (Англия) – Питерборо Спортс (Англия) – 1:2
  • Сток Сити (Англия) – Бёрнли (Англия) – 1:0
  • Стратфорд (Англия) – Брэкли Таун (Англия) – 2:1
  • Телфорд (Англия) – Вулверхэмптон U21 (Англия) – 3:4
  • Тинен (Бельгия) – Унион Рошфортуаз (Бельгия) – 0:2
  • Тонбридж (Англия) – Кингстониан (Англия) – 1:0
  • Тонтон (Англия) – Бедфорд (Англия) – 3:1
  • Фамаликао (Португалия) – Ароука (Португалия) – 4:1
  • Фарнэм (Англия) – Доркинг (Англия) – 2:2
  • Хайд (Англия) – Стейлибридж (Англия) – 2:0
  • Ханвелл Таун (Англия) – Уайтхок (Англия) – 6:0
  • Харланд энд Вулфф (Сев. Ирландия) – Гленавон (Сев. Ирландия) – 3:0
  • Хартлпул (Англия) – Саут Шилдс (Англия) – 0:2
  • Херенвен (Нидерланды) – Олимпиакос Пирей (Греция) – 1:1
  • Хорнчерч (Англия) – Фолкстоун (Англия) – 0:2
  • Хоршем (Англия) – Биллерики (Англия) – 6:0
  • Чатем (Англия) – Редхилл (Англия) – 3:1
  • Челмсфорд (Англия) – Арсенал U21 (Англия) – 2:0
  • Честер (Англия) – Карлайл (Англия) – 0:2
  • Чиппенхем (Англия) – Херефорд (Англия) – 3:2
  • Шолинг (Англия) – Винчестер (Англия) – 2:0
  • Арциньяно (Италия) – Санджулиано Сити (Италия) – 3:1
  • Брешиа (Италия) – Энтелла (Италия) – 0:0
  • Гренобль (Франция) – Ле-Пюи-ан-Веле (Франция) – 0:2
  • Ковентри (Англия) – Санкт-Паули (Германия) – 2:2
  • Саутгемптон (Англия) – Брайтон (Англия) – 2:2
  • ФК Париж (Франция) – Гавр (Франция) – 1:1
  • Анже (Франция) – Нант (Франция) – 1:0
  • Боруссия Д. (Германия) – Лилль (Франция) – 3:2
  • Дордрехт (Нидерланды) – СК Беверен (Бельгия) – 2:0
  • Запи (Чехия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 2:1
  • Камбур (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 3:2
  • Монпелье (Франция) – Шатору (Франция) – 4:1
  • Падова (Италия) – Лекко (Италия) – 3:1
  • Перголеттезе (Италия) – Оспиталетто (Италия) – 0:0
  • Равенна (Италия) – Прогрессо (Италия) – 0:0
  • Ренессанс Монс (Бельгия) – РФК Льеж (Бельгия) – 1:2
  • Труа (Франция) – Мец (Франция) – 0:1
  • УДИ 19 (Нидерланды) – Гемерт (Нидерланды) – 3:3 (пен. 3:0)
  • Халл (Англия) – Хетафе (Испания) – 0:0
  • Хейст (Бельгия) – Хасселт (Бельгия) – 0:5
  • Хильден (Германия) – Айнтрахт Гокеппель (Германия) – 2:1
  • Башкими (Сев. Македония) – Приштина е Ре (Косово) – 0:2
  • ЖС Кайруан (Тунис) – Африкан (Тунис) – 1:1
  • Пескара (Италия) – Потенца (Италия) – 4:2
  • Поджибонси (Италия) – Гвидония (Италия) – 0:2
  • Тиквеш (Сев. Македония) – Македония ГП (Сев. Македония) – 3:0
  • АД Фафе (Португалия) – Феррейра (Португалия) – 1:1
  • Атлетико (Португалия) – Спортинг B (Португалия) – 1:1 (пен. победа хозяев)
  • Ипсонас (Кипр) – Аполлон (Кипр) – 2:2
  • Ланс (Франция) – Рома (Италия) – 0:2
  • Ле-Эрбье (Франция) – Нант II (Франция) – 2:1
  • Осер (Франция) – Ипсвич (Англия) – 0:3
  • Пьянезе (Италия) – Гроссето (Италия) – 4:0
  • Патро Эйсден (Бельгия) – Маастрихт (Нидерланды) – 1:0
  • Понтедера (Италия) – Тау (Италия) – 2:0
  • Реал Сосьедад (Испания) – Ренн (Франция) – 1:1
  • Родез (Франция) – По (Франция) – 2:4
  • УЭ Тона (Испания) – Сант-Андреу (Испания) – 0:0
  • Хогстратен (Бельгия) – Капеллен (Бельгия) – 3:0
  • Шибеник (Хорватия) – Загора (Хорватия) – 1:2
  • Валлетта (Мальта) – Наксар (Мальта) – 1:0
  • Балеарес (Испания) – Побленсе (Испания) – 1:0
  • Бургос (Испания) – Эйбар (Испания) – 1:0
  • Сан-Жуан-де-Вер (Португалия) – Оливейренсе (Португалия) – 0:1
  • Сарагоса B (Испания) – Терраса (Испания) – 2:1
  • ФК Андорра (Андорра) – КЕ Европа (Испания) – 3:1
  • Халстерен (Нидерланды) – ХСВ Хук (Нидерланды) – 1:1
  • Ахнас (Кипр) – Анортосис (Кипр) – 1:1
  • Атлетико Монсон (Испания) – Льейда (Испания) – 2:1
  • Ауденарде (Бельгия) – Мерелбеке (Бельгия) – 3:4
  • Венло (Нидерланды) – ФК Волендам (Нидерланды) – 2:1
  • Дугополье (Хорватия) – Хрваце (Хорватия) – 1:3
  • Кадис (Испания) – Сеута (Испания) – 0:3
  • Картахена (Испания) – Неом СК (Саудовская Аравия) – 0:0
  • Кордова (Испания) – Аль-Араби (Катар) – 0:3
  • Олот (Испания) – Сабадель (Испания) – 0:1
  • Осасуна (Испания) – Расинг С. (Испания) – 0:1
  • Реал Мадрид B (Испания) – Ферроль (Испания) – 2:1
  • Твенте (Нидерланды) – Удинезе (Италия) – 0:1
  • Тенерифе (Испания) – Лас-Пальмас (Испания) – 1:1
  • Уэска (Испания) – Кастельон (Испания) – 1:1
  • Фейренсе (Португалия) – Академику Визеу (Португалия) – 0:1
  • Шавиш (Португалия) – Гимарайнш (Португалия) – 2:1
  • Беерсхот ВА (Бельгия) – Венеция (Италия) – 1:1
  • Малагеньо (Испания) – Альхесирас (Испания) – 0:0
  • Марино де Луанко (Испания) – Москония (Испания) – 2:1
  • Морейренсе (Португалия) – Фелгейраш (Португалия) – 1:0
  • Нумансия (Испания) – Гвадалахара (Испания) – 1:4
  • Понферрадина (Испания) – Спортинг Х. (Испания) – 0:0
  • Тессендерло (Бельгия) – Генк U23 (Бельгия) – 2:0
  • Трофенсе (Португалия) – Порту B (Португалия) – 0:1
  • Унионистас де Саламанка (Испания) – Реал Овьедо B (Испания) – 3:1
  • Химнастика Сеговьяна (Испания) – Атлетико B (Испания) – 1:3
  • Бастия (Франция) – Амьен (Франция) – 4:2
  • Визела (Португалия) – Сельта Виго B (Испания) – 4:2
  • Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия) – 2:2
  • Дессель (Бельгия) – Берг эн Дал (Бельгия) – 2:1
  • Эспаньол B (Испания) – Манреса (Испания) – 4:2
  • Марсель (Франция) – Севилья (Испания) – 1:1
  • Сарриана (Испания) – Луго (Испания) – 0:0
  • Торреенсе (Португалия) – Мерида (Испания) – 2:1
  • Боруссия М. (Германия) – Валенсия (Испания) – 2:0
  • Вильяновенсе (Испания) – Бадахос (Испания) – 0:1
  • Эркулес (Испания) – Мурсия (Испания) – 1:0
  • Кальяри (Италия) – Сент-Этьен (Франция) – 1:0
  • Мантова (Италия) – Чезена (Италия) – 1:2
  • Моста (Мальта) – Заббар (Мальта) – 1:0
  • Рекреативо Уэльва (Испания) – Бетис B (Испания) – 2:3
  • О Элваш (Португалия) – Лузитану ГК (Португалия) – 0:2
  • Портимоненсе (Португалия) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 2:1
  • Сан-Себастьян Реес (Испания) – Толедо (Испания) – 1:3
  • Тарасона (Испания) – Сарагоса (Испания) – 1:2
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товарищеские матчи Артем Довбик Роман Яремчук Реал Сосьедад Ренн Ювентус Реджана Болонья Левадиакос Норвич НАК Бреда Вест Бромвич Райо Вальекано РБ Лейпциг Аталанта Сандерленд Бетис Штутгарт Тулуза Бавария Лион Унион Берлин Эспаньол Сток Сити Бернли Херенвен Олимпиакос Пирей Мидлсбро Депортиво Ла-Корунья Куинз Парк Рейнджерс Брентфорд Бристоль Сити Вальядолид Бирмингем Сити Ноттингем Форест Лидс Вильярреал Саутгемптон Брайтон Фейеноорд Вольфсбург Анже Нант Боруссия Дортмунд Лилль Ланс Рома Рим Осасуна Расинг Сантандер Твенте Удинезе Галатасарай Лацио Марсель Севилья Боруссия Менхенгладбах Валенсия Кальяри Сент-Этьен Портимоненсе Аль-Иттихад Джидда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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