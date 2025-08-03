Товарищеские матчи, 2 августа. Один тайм Довбика, ассист Яремчука

2 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Украинский форвард Артем Довбик сыграл второй тайм за итальянскую Рому в товарищеском матче против Ланса из Франции (2:0).

Нападающий Роман Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос в матче против нидерландского Херенвена (1:1).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 2 августа