ФОТО. Шахтер вернулся в Украину. Тренировка перед игрой с Эпицентром

Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к матчу 1-го тура УПЛ с «Эпицентром», который состоится в воскресенье, 3 августа, в Тернополе.

После победы над «Бешикташем» (2:0) в Кракове подопечные Арды Турана вернулись в Украину и два дня тренировались во Львове.

2 августа «оранжево-черные» днем провели теоретическое занятие с разбором собственной игры и анализом будущего соперника. После этого команда провела практическую сессию на футбольном поле, которая включала разминку, упражнения на удержание мяча, тактические наработки и удары по воротам.

Вечером 2 августа «горняки» отправились автобусом из Львова в Тернополь на предстоящий матч. Игра 1-го тура УПЛ «Эпицентр» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 3 августа, на Тернопольском городском стадионе имени Р. Шухевича, начало – в 15:30.