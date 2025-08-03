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  4. ПОНОМАРЕВ: «Сборы – это одно, но команда должна почувствовать друг друга»
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 04:11 | Обновлено 03 августа 2025, 07:59
346
0

ПОНОМАРЕВ: «Сборы – это одно, но команда должна почувствовать друг друга»

ЛНЗ не смогло победить Зарю в первом матче под руководством нового тренера

03 августа 2025, 04:11 | Обновлено 03 августа 2025, 07:59
346
0
ПОНОМАРЕВ: «Сборы – это одно, но команда должна почувствовать друг друга»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал нулевую ничью в матче 1-го тура УПЛ с луганской «Зарей».

– Виталий Юрьевич, коротко резюмируйте сегодняшнюю игру.

– Неоднозначная игра для нашей команды. Конечно, были хорошие моменты, были не очень качественные, не было целостной игры, которую мы хотели бы видеть в нашей команде. Уверен, что нам нужно еще время, чтобы футболисты почувствовали друг друга, что сборы – это одно, контрольные матчи – это одно, официальные – это совсем другое. Поэтому я думаю, что мы будем от матча к матчу прибавлять.

– Два тактических кадровых аспекта, первый: отсутствие Момо с чем это связано? И второй аспект: ожидалось, что Беннетт будет играть налево, а Кузик направо. В первом тайме они играли одним образом, во втором иначе с чем это связано?

– Относительно Момо – он получил микроповреждение в тренировочном процессе, мы его оставили дома, он не был подготовлен к этой игре.
А по Кузику и Беннетту – они меняются флангами, мы им не запрещаем это делать, мы наоборот им говорим, что если чувствуете, то должны меняться. У нас на ту позицию есть четыре качественных игрока, очень серьезная конкуренция, поэтому будет интересно, кто из них будет играть в основном составе.

– Ваша команда интереснее выглядела в первые 60 минут игры, затем Вы провели несколько замен в центре поля и игра как-то изменилась. Мяч был больше под контролем Зари, это была такая задача?

– Я бы не сказал, что соперник больше контролировал. Нам нужно было добавить внутри поля, потому что мы пропускали контратаки соперника. Мы выпустили футболистов, которые будут играть рациональнее на тех позициях. Впоследствии заменили двух фланговых нападающих, которые значительно прибавили скорости.

– Вы довольны результатами? Или все-таки до конца надеялись на победу?

– Вся команда до конца надеялась на победу, и я говорил, что мы каждый матч будем играть на победу. Я считаю, что с этой командой можно добиваться хороших результатов, но ее нужно сначала построить. Меня радует, что сейчас в команде царит хорошая атмосфера. Они хорошие, качественные футболисты, в этом мы убеждены. Мы проанализировали предыдущий чемпионат и мы значительно хотим изменить игру в некоторых аспектах, потому что вроде бы по некоторым моментам качественная команда, качественные футболисты, но очень мало моментов, ударов и остроты. Хотим в этом прибавить.

– Виталий Юрьевич, предполагаю, что все же каждая команда имеет определенные нагрузки на сборах и, возможно, сейчас еще не отпустили эти нагрузки? Можно ли ожидать, что в первых турах, возможно, команда еще не сможет быть на пике физической готовности?

– Это тоже есть, хотя мы говорим футболистам, что этого не должно быть, но это будет. И мы с тренерским штабом, футболистам объясняем, что где-то на 3 тур мы должны войти в хороший игровой тонус. Сегодня не все получалось, не было цельной игры, которую мы хотели видеть.

– О Яшаре хотел спросить, Вам не бросились в глаза его слишком эмоциональные реакции на многие вещи на поле?

– Он эмоциональный футболист, эмоциональный человек. Он очень переживает результат. Мы с ним постоянно общаемся. Он очень встроен в команду. Я не могу сказать, что в команде кто-то более эмоционален, кто-то меньше, но я не считаю, что Яшари это будет мешать в играх.

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Александр Сильченко Источник: ФК ЛНЗ
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