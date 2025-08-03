Единоличный лидер. Рейтинг клубов Лиги 1 по трофеям с 2011 года
Количество кубков «ПСЖ» за этот период впечатляет
Недавно был опубликован рейтинг команд Лиги 1 по количеству трофеев, завоеванных до 2011 года. Но как выглядит подобный список с 2011 года, после того, как «ПСЖ» был выкуплен катарской компанией?
Бесспорным лидером нового рейтинга стал парижский клуб, который с 2011 года завоевал 37 трофеев: чемпионат Франции (11), Кубок Франции (8), Суперкубок Франции (11), Кубок лиги (6) и Лигу чемпионов.
Следующими в списке, с колоссальным отрывом, расположились «Лилль» и «Лион» (по два трофея каждый).
«Монпелье», «Генгам», «Ренн», «Бордо», «Нант», «Тулуза» и «Марсель» за этот период завоевали по одному кубку.
📊 Les clubs français avec le plus grand palmarès depuis le rachat du PSG par le Qatar 🇶🇦 en 2011 pic.twitter.com/5xgctmuGIJ— PopFoot (@ThePopFoot) August 2, 2025
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