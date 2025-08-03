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Франция
03 августа 2025, 02:15 |
45
0

Единоличный лидер. Рейтинг клубов Лиги 1 по трофеям с 2011 года

Количество кубков «ПСЖ» за этот период впечатляет

03 августа 2025, 02:15 |
45
0
Единоличный лидер. Рейтинг клубов Лиги 1 по трофеям с 2011 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Недавно был опубликован рейтинг команд Лиги 1 по количеству трофеев, завоеванных до 2011 года. Но как выглядит подобный список с 2011 года, после того, как «ПСЖ» был выкуплен катарской компанией?

Бесспорным лидером нового рейтинга стал парижский клуб, который с 2011 года завоевал 37 трофеев: чемпионат Франции (11), Кубок Франции (8), Суперкубок Франции (11), Кубок лиги (6) и Лигу чемпионов.

Следующими в списке, с колоссальным отрывом, расположились «Лилль» и «Лион» (по два трофея каждый).

«Монпелье», «Генгам», «Ренн», «Бордо», «Нант», «Тулуза» и «Марсель» за этот период завоевали по одному кубку.

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Марсель Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трофеи ПСЖ Лион Лилль Монпелье Генгам Ренн Бордо Нант Тулуза
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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