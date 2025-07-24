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Франция
24 июля 2025, 22:47 | Обновлено 24 июля 2025, 22:48
423
0

Кто был лидером Франции по трофеям до того, как ПСЖ был выкуплен Катаром?

Парижане на тот момент входили лишь в топ-5 команд Лиги 1 по количеству кубков

24 июля 2025, 22:47 | Обновлено 24 июля 2025, 22:48
423
0
Кто был лидером Франции по трофеям до того, как ПСЖ был выкуплен Катаром?
Getty Images/Global Images Ukraine

В настоящее время «ПСЖ» является лидером среди команд Лиги 1 по количеству внутренних трофеев – 52, среди которых: чемпионат Франции (14), Кубок Франции (16), Суперкубок Франции (13) и Кубок лиги (9).

Однако до 2011 года, когда парижский клуб был выкуплен катарской компанией, самой успешной французской командой по количеству трофеев был «Марсель» (25).

На втором месте в этом рейтинге на тот момент находился «Сент-Этьен» с 21 титулом.

Тройку лидеров замыкал «Лион» с 19 внутренними трофеями.

В пятерку лидеров списка также вошли: «Монако» (17) и тогдашний «ПСЖ» (16).

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Лига 1 (Франция) ПСЖ чемпионат Франции по футболу трофеи Марсель Лион Сент-Этьен Монако
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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