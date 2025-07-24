Кто был лидером Франции по трофеям до того, как ПСЖ был выкуплен Катаром?
Парижане на тот момент входили лишь в топ-5 команд Лиги 1 по количеству кубков
В настоящее время «ПСЖ» является лидером среди команд Лиги 1 по количеству внутренних трофеев – 52, среди которых: чемпионат Франции (14), Кубок Франции (16), Суперкубок Франции (13) и Кубок лиги (9).
Однако до 2011 года, когда парижский клуб был выкуплен катарской компанией, самой успешной французской командой по количеству трофеев был «Марсель» (25).
На втором месте в этом рейтинге на тот момент находился «Сент-Этьен» с 21 титулом.
Тройку лидеров замыкал «Лион» с 19 внутренними трофеями.
В пятерку лидеров списка также вошли: «Монако» (17) и тогдашний «ПСЖ» (16).
📊 Les clubs français avec le plus grand palmarès en 2011 avant le rachat du PSG par le Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/3SjHGzECo0— PopFoot (@ThePopFoot) July 24, 2025
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