Кто был лидером Франции по трофеям до того, как ПСЖ был выкуплен Катаром?

В настоящее время «ПСЖ» является лидером среди команд Лиги 1 по количеству внутренних трофеев – 52, среди которых: чемпионат Франции (14), Кубок Франции (16), Суперкубок Франции (13) и Кубок лиги (9).

Однако до 2011 года, когда парижский клуб был выкуплен катарской компанией, самой успешной французской командой по количеству трофеев был «Марсель» (25).

На втором месте в этом рейтинге на тот момент находился «Сент-Этьен» с 21 титулом.

Тройку лидеров замыкал «Лион» с 19 внутренними трофеями.

В пятерку лидеров списка также вошли: «Монако» (17) и тогдашний «ПСЖ» (16).