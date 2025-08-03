Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Битва в Монреале. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 3 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила матч 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале против Елены Рыбакиной.
Украинка потерпела поражение со счетом 7:5, 2:6, 5:7 за 2 часа и 33 минуты. Это было второе очное противостояние соперниц – 2:0 в пользу Рыбакиной.
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Следующей оппоненткой Елены будет еще одна представительница Украины – Марта Костюк.
🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала
Елена Рыбакина [9] – Даяна Ястремская [30] – 5:7, 6:2, 7:5
Видеообзор матча
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