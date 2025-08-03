Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Битва в Монреале. Видеообзор матча

В ночь на 3 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила матч 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале против Елены Рыбакиной.

Украинка потерпела поражение со счетом 7:5, 2:6, 5:7 за 2 часа и 33 минуты. Это было второе очное противостояние соперниц – 2:0 в пользу Рыбакиной.

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Следующей оппоненткой Елены будет еще одна представительница Украины – Марта Костюк.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Елена Рыбакина [9] – Даяна Ястремская [30] – 5:7, 6:2, 7:5

Видеообзор матча