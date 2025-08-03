Эпицентр – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 3 августа в 15:00 по киевскому времени
В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком «Эпицентром» и донецким «Шахтером».
Команды сыграют на стадионе имени Р. Шухевича в Тернополе». Встреча начнется в 15.00 по киевскому времени.
Главным арбитром матча будет Клим Заброда из столицы Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Эпицентр – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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