Марта КОСТЮК: «Я решила, что ветер должен адаптироваться под меня»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Маккартни Кесслер в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

– Это был невероятный матч. Условия, особенно в начале матча, были очень сложными, ветер дул со всех сторон, он менялся с каждым очком, поэтому было очень сложно адаптироваться. И тогда я решила, что не буду адаптироваться. Я решила, что ветер должен адаптироваться под меня (смеется).

Это была большая битва и невероятный матч, так что большое спасибо вам, ребята, за то, что вы так громко болели, это потрясающе.

– И теперь, в довершение ко всему, вы выходите в свой первый четвертьфинал здесь, на Открытом чемпионате Канады. Какие ощущения?

– Да, в прошлом году я проиграла очень близкий матч Эмме [Наварро] в 1/8 финала. А сегодня, когда я проиграла первый сет 5:7 а в прошлом году я уступила [Эмме] 5:7, 5:7, я подумала: «Нет, я не проиграю снова с таким же счетом». Так что да, это просто потрясающе, знаете, это... Да, как я уже сказала, до этого турнира я не выигрывала матчи в течение трех месяцев. Поэтому я была в растерянности.

Я была не очень уверена в себе, когда приезжала на этот турнир. Да. И да, я очень благодарна своей команде за то, что они были со мной и прошли через все это вместе со мной. Спасибо вам большое, ребята. Я люблю вас. Спасибо.

Видеообзор матча Марта Костюк – Маккартни Кесслер