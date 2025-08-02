Сон покидает Тоттенхэм в качестве третьего результативного игрока клуба

Сон Хын Мин объявил, что покидает «Тоттенхэм» после десяти сезонов в клубе.

Южнокореец за эти годы стал одним из лидеров «Тоттенхэма». По количеству результативных действий (267) Сон Хын Мин стал третьим в истории клуба. Только Джимми Гривз (364) и Гарри Кейн (339) имеют в своем активе больше.

Сон Хын Мин забил за клуб 173 гола и отдал 94 ассиста.

Лидеры Тоттенхэма по количеству результативных действий

364 – Джимми Гривз (265+99) 339 – Гарри Кейн (280+59) 267 – Сон Хын Мин (173+94) 255 – Бобби Смит (194+61)