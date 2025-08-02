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Англия
02 августа 2025, 23:13 |
339
0

Сон покидает Тоттенхэм в качестве третьего результативного игрока клуба

Лишь два игрока лондонского клуба имеют в своем активе большее количество результативных действий

02 августа 2025, 23:13 |
339
0
Сон покидает Тоттенхэм в качестве третьего результативного игрока клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Сон Хын Мин объявил, что покидает «Тоттенхэм» после десяти сезонов в клубе.

Южнокореец за эти годы стал одним из лидеров «Тоттенхэма». По количеству результативных действий (267) Сон Хын Мин стал третьим в истории клуба. Только Джимми Гривз (364) и Гарри Кейн (339) имеют в своем активе больше.

Сон Хын Мин забил за клуб 173 гола и отдал 94 ассиста.

Лидеры Тоттенхэма по количеству результативных действий

  1. 364 – Джимми Гривз (265+99)
  2. 339 – Гарри Кейн (280+59)
  3. 267 – Сон Хын Мин (173+94)
  4. 255 – Бобби Смит (194+61)
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Сон Хын Мин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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