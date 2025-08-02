Сон покидает Тоттенхэм в качестве третьего результативного игрока клуба
Лишь два игрока лондонского клуба имеют в своем активе большее количество результативных действий
Сон Хын Мин объявил, что покидает «Тоттенхэм» после десяти сезонов в клубе.
Южнокореец за эти годы стал одним из лидеров «Тоттенхэма». По количеству результативных действий (267) Сон Хын Мин стал третьим в истории клуба. Только Джимми Гривз (364) и Гарри Кейн (339) имеют в своем активе больше.
Сон Хын Мин забил за клуб 173 гола и отдал 94 ассиста.
Лидеры Тоттенхэма по количеству результативных действий
- 364 – Джимми Гривз (265+99)
- 339 – Гарри Кейн (280+59)
- 267 – Сон Хын Мин (173+94)
- 255 – Бобби Смит (194+61)
Mais participações em gols na história do Tottenham:— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) August 2, 2025
🏴 Jimmy Greaves : 364 G/A
⚽ 265 gols
🅰️ 99 assists
🏴 Harry Kane : 339 G/A
⚽ 280 gols
🅰️ 59 assists
🇰🇷 H. Son : 267 G/A
⚽ 173 gols
🅰️ 94 assists
🏴 Bobby Smith : 255 G/A
⚽ 194 gols
🅰️ 61 assists
O adeus de… pic.twitter.com/SNrs9T1Yyt
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