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  4. Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Снова отыгралась в Монреале. Видеообзор
WTA
02 августа 2025, 23:18 | Обновлено 02 августа 2025, 23:19
226
0

Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Снова отыгралась в Монреале. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале

02 августа 2025, 23:18 | Обновлено 02 августа 2025, 23:19
226
0
Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Снова отыгралась в Монреале. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла представительницу США Маккартни Кесслер в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка добыла победу со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Это была вторая встреча соперниц – 2:0 в пользу Марты.

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Костюк выиграла все три поединка в Монреале в трех сетах и в каждом вначале отдала стартовую партию.

Следующей оппоненткой Марты будет победительница противостояния Даяна Ястремская – Елена Рыбакина.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Маккартни Кесслер [28] – Марта Костюк [24] – 7:5, 3:6, 3:6

Видеообзор матча

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Марта Костюк Маккартни Кесслер теннисные видеообзоры WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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