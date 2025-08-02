Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Снова отыгралась в Монреале. Видеообзор

2 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла представительницу США Маккартни Кесслер в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка добыла победу со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Это была вторая встреча соперниц – 2:0 в пользу Марты.

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Костюк выиграла все три поединка в Монреале в трех сетах и в каждом вначале отдала стартовую партию.

Следующей оппоненткой Марты будет победительница противостояния Даяна Ястремская – Елена Рыбакина.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Маккартни Кесслер [28] – Марта Костюк [24] – 7:5, 3:6, 3:6

Видеообзор матча