Александр СКЛЯР: «Очень рады, что добыли 3 пункта»

В матче первого тура Первой лиги одесский «Черноморец» победил тернопольскую «Ниву» (2:1).

Хавбек «Черноморца» Александр Скляр эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу над «Нивой».

– Поздравляю с победой, Вас с забитым голом. Какие впечатления после игры?

– Мы играли на победу. Мы знали, что команда (прим. – «Нива») очень хорошо обороняется, поэтому я рад, что сегодня те ребята, которые вышли со старта и освежили игру, помогли выиграть. Наша команда сейчас находится в хорошем настроении и физическом состоянии, поэтому мы рады, что получили 3 пункта.

— Когда вам поступило предложение перейти в «Черноморец», долго ли вы над ним размышляли, учитывая, что «моряки» вылетели в низший дивизион?

— На самом деле я недолго думал над этим, но до этого были нерешенные вопросы с Полтавой (прим. – «Ворсклой»). Потому как только все решилось, я перешел в «Черноморец».