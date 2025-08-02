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  4. Александр СКЛЯР: «Очень рады, что добыли 3 пункта»
Украина. Первая лига
02 августа 2025, 22:53 | Обновлено 02 августа 2025, 23:24
333
0

Александр СКЛЯР: «Очень рады, что добыли 3 пункта»

Автор забитого мяча «Черноморца» поделился впечатлениями от победы одесситов

02 августа 2025, 22:53 | Обновлено 02 августа 2025, 23:24
333
0
Александр СКЛЯР: «Очень рады, что добыли 3 пункта»
Александр Скляр. ФК Ворскла

В матче первого тура Первой лиги одесский «Черноморец» победил тернопольскую «Ниву» (2:1).

Хавбек «Черноморца» Александр Скляр эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу над «Нивой».

Поздравляю с победой, Вас с забитым голом. Какие впечатления после игры?
– Мы играли на победу. Мы знали, что команда (прим. – «Нива») очень хорошо обороняется, поэтому я рад, что сегодня те ребята, которые вышли со старта и освежили игру, помогли выиграть. Наша команда сейчас находится в хорошем настроении и физическом состоянии, поэтому мы рады, что получили 3 пункта.

— Когда вам поступило предложение перейти в «Черноморец», долго ли вы над ним размышляли, учитывая, что «моряки» вылетели в низший дивизион?
— На самом деле я недолго думал над этим, но до этого были нерешенные вопросы с Полтавой (прим. – «Ворсклой»). Потому как только все решилось, я перешел в «Черноморец».

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Нива Тернополь Черноморец Одесса Первая лига Украины Александр Скляр
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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