Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».

Известный журналист Абделла Бульма сообщил, что переговоры между «Борнмутом» и «ПСЖ» – уже завершенное дело. Официальное объявление о трансфере будет сделано на следующей неделе.

Забарный уже согласовал контракт с парижанами до 2030 года. Игрока еще ждет медосмотр.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.