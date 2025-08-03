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Англия
03 августа 2025, 00:55 |
1040
3

Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе

Трансфер в «ПСЖ» – завершенное дело

03 августа 2025, 00:55 |
1040
3
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».

Известный журналист Абделла Бульма сообщил, что переговоры между «Борнмутом» и «ПСЖ» – уже завершенное дело. Официальное объявление о трансфере будет сделано на следующей неделе.

Забарный уже согласовал контракт с парижанами до 2030 года. Игрока еще ждет медосмотр.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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pricolist
«На наступному тижні». У вас же є редактори, а таке написали. Правильно - «наступного тижня»
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+2
OKs100
Лучший игрок сборной Украины на данный момент. И лучший ЦЗ за всю историю сборной, особенно если сравнивать с нынешними вторыми ЦЗ сборной.
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+1
Rom Mar
"Буде об'явлено?" Це як? Може " буде оголошено"? Виправте, будь-ласка!
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0
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