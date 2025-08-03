Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Трансфер в «ПСЖ» – завершенное дело
Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».
Известный журналист Абделла Бульма сообщил, что переговоры между «Борнмутом» и «ПСЖ» – уже завершенное дело. Официальное объявление о трансфере будет сделано на следующей неделе.
Забарный уже согласовал контракт с парижанами до 2030 года. Игрока еще ждет медосмотр.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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