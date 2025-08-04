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  4. Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Италия
04 августа 2025, 04:00 |
983
0

Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса

Артем может перейти в «Бешикташ»

04 августа 2025, 04:00 |
983
0
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации турецких СМИ, на украинца претендует «Бешикташ», который стал главным фаворитом на трансфер украинца. «Орлы» за последние дни добились значительного прогресса в переговорах с «Ромой» по трансферу украинского нападающего.

Недавно «Бешикташ» проиграл в двухматчевом противостоянии «Шахтеру» в Лиге Европы.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Аталанта».

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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