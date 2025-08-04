Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации турецких СМИ, на украинца претендует «Бешикташ», который стал главным фаворитом на трансфер украинца. «Орлы» за последние дни добились значительного прогресса в переговорах с «Ромой» по трансферу украинского нападающего.

Недавно «Бешикташ» проиграл в двухматчевом противостоянии «Шахтеру» в Лиге Европы.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Аталанта».