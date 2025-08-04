Джуд БЕЛЛИНГЕМ обратился к Лунину: «Что за человек!»
Англичанин оценил стиль Андрея
Звездный футболист «Реала» Джуд Беллингем опубликовал фото в Инстаграме с украинским вратарем Андреем Луниным.
«Это просто наряд дня. Что за человек!», – сказал Беллингем, опубликовав фото Андрея.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
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