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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ обратился к Лунину: «Что за человек!»
Испания
04 августа 2025, 01:16 |
434
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Джуд БЕЛЛИНГЕМ обратился к Лунину: «Что за человек!»

Англичанин оценил стиль Андрея

04 августа 2025, 01:16 |
434
1
Джуд БЕЛЛИНГЕМ обратился к Лунину: «Что за человек!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Джуд Беллингем

Звездный футболист «Реала» Джуд Беллингем опубликовал фото в Инстаграме с украинским вратарем Андреем Луниным.

«Это просто наряд дня. Что за человек!», – сказал Беллингем, опубликовав фото Андрея.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

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Андрей Лунин Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото lifestyle
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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