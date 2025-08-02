Юрий РОМАНЮК: «Главным является то, что мы одержали победу»

В поединке 1-го тура Первой лиги одесский Черноморец» победил тернопольскую «Ниву» (2:1).

Защитник «моряков» Юрий Романюк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлением после первого матча в сезоне.

- Впечатления положительные, потому что победили. Да, пропустили гол в конце игры, из-за чего остался неприятный осадок, но главное, что мы завоевали 3 очка, поэтому работаем дальше.

— Были ли замечания в перерыве от главного тренера? Что он (прим. Александр Кучер) сказал в раздевалке?

– Конечно, были. Сказал, что надо добавить впереди и чтобы сзади был порядок.

— Раньше вы уже выступали за «Черноморец» (прим. – в 2018 году), а сейчас вернулись в состав «моряков». Чем этот период отличается от того, что было 7 лет назад?

— Атмосфера отличная. У нас хороший коллектив и общение между тренерами и игроками. Тогда я был младше, но команду возглавляли другие тренеры, с которыми возникали конфликты. А сейчас все хорошо, и я думаю, что у нас все получится. Будем работать.