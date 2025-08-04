Англия04 августа 2025, 02:30 |
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ЛИНЕКЕР: «Это лучший игрок в истории. О нем будут помнить всегда»
Гарри – о Бобби Чарльтоне
04 августа 2025, 02:30 |
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Известный в прошлом британский футболист Гарри Линекер выбрал самого выдающегося игрока в истории Англии.
«Бобби Чарльтон – поистине великолепный футболист и действительно замечательный человек. Победитель чемпионата мира, лидер великого «Манчестер Юнайтед» и, для меня, лучший игрок Англии в истории. Возможно, его уже нет с нами, но о нем будут помнить всегда», – сказал Гарри Линекер.
Ранее известный в прошлом британский футболист Гари Линекер назвал лучшего тренера в истории футбола. Англичанин выделил тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.
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