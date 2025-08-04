ЛИНЕКЕР: «Это лучший игрок в истории. О нем будут помнить всегда»

Известный в прошлом британский футболист Гарри Линекер выбрал самого выдающегося игрока в истории Англии.

«Бобби Чарльтон – поистине великолепный футболист и действительно замечательный человек. Победитель чемпионата мира, лидер великого «Манчестер Юнайтед» и, для меня, лучший игрок Англии в истории. Возможно, его уже нет с нами, но о нем будут помнить всегда», – сказал Гарри Линекер.

Ранее известный в прошлом британский футболист Гари Линекер назвал лучшего тренера в истории футбола. Англичанин выделил тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.