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  4. ЛИНЕКЕР: «Это лучший игрок в истории. О нем будут помнить всегда»
Англия
04 августа 2025, 02:30 |
132
0

ЛИНЕКЕР: «Это лучший игрок в истории. О нем будут помнить всегда»

Гарри – о Бобби Чарльтоне

04 августа 2025, 02:30 |
132
0
ЛИНЕКЕР: «Это лучший игрок в истории. О нем будут помнить всегда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Линекер

Известный в прошлом британский футболист Гарри Линекер выбрал самого выдающегося игрока в истории Англии.

«Бобби Чарльтон – поистине великолепный футболист и действительно замечательный человек. Победитель чемпионата мира, лидер великого «Манчестер Юнайтед» и, для меня, лучший игрок Англии в истории. Возможно, его уже нет с нами, но о нем будут помнить всегда», – сказал Гарри Линекер.

Ранее известный в прошлом британский футболист Гари Линекер назвал лучшего тренера в истории футбола. Англичанин выделил тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

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Бобби Чарльтон Гари Линекер
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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