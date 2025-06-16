Англия16 июня 2025, 01:55 |
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Гари ЛИНЕКЕР: «Он лучший тренер, чем Алекс Фергюсон»
Легендарный британец выделил Пепа Гвардиолу
16 июня 2025, 01:55 |
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Известный в прошлом британский футболист Гари Линекер назвал лучшего тренера в истории футбола.
«Пеп Гвардиола – новатор. Для меня он номер один всех времен, не только сейчас. Он лучше Алекса Фергюсона. Ферги был жестким, суровым, блестящим, он строил разные команды, и его рекорд невероятен. Но он так и не смог переосмыслить игру на тактическом уровне», – сказал Линекер.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
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