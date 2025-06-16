Гари ЛИНЕКЕР: «Он лучший тренер, чем Алекс Фергюсон»

Известный в прошлом британский футболист Гари Линекер назвал лучшего тренера в истории футбола.

«Пеп Гвардиола – новатор. Для меня он номер один всех времен, не только сейчас. Он лучше Алекса Фергюсона. Ферги был жестким, суровым, блестящим, он строил разные команды, и его рекорд невероятен. Но он так и не смог переосмыслить игру на тактическом уровне», – сказал Линекер.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.