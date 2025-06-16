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  4. Гари ЛИНЕКЕР: «Он лучший тренер, чем Алекс Фергюсон»
Англия
16 июня 2025, 01:55 |
148
0

Гари ЛИНЕКЕР: «Он лучший тренер, чем Алекс Фергюсон»

Легендарный британец выделил Пепа Гвардиолу

16 июня 2025, 01:55 |
148
0
Гари ЛИНЕКЕР: «Он лучший тренер, чем Алекс Фергюсон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Известный в прошлом британский футболист Гари Линекер назвал лучшего тренера в истории футбола.

«Пеп Гвардиола – новатор. Для меня он номер один всех времен, не только сейчас. Он лучше Алекса Фергюсона. Ферги был жестким, суровым, блестящим, он строил разные команды, и его рекорд невероятен. Но он так и не смог переосмыслить игру на тактическом уровне», – сказал Линекер.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Гари Линекер Алекс Фергюсон Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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