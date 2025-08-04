Major League Soccer04 августа 2025, 02:12 |
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Известно, сколько Роналду зарабатывает за секунду пребывания в Аль-Насре
Футболист получает шесть евро в секунду
04 августа 2025, 02:12 |
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Рассекречена секундная зарплата шестикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду по новому контракту с клубом «Аль-Наср».
По информации Transferfeed, Криштиану получает в клубе примерно 200 миллионов евро в год. А ориентировочно в секунду португалец обогащается на шесть евро.
В этом сезоне Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и сделал четыре результативные передачи.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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