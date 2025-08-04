Известно, сколько Роналду зарабатывает за секунду пребывания в Аль-Насре

Рассекречена секундная зарплата шестикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду по новому контракту с клубом «Аль-Наср».

По информации Transferfeed, Криштиану получает в клубе примерно 200 миллионов евро в год. А ориентировочно в секунду португалец обогащается на шесть евро.

В этом сезоне Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».