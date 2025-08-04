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  4. ФЛИК: «Этот игрок является реальной угрозой для Левандовски»
Испания
04 августа 2025, 05:48 |
409
0

ФЛИК: «Этот игрок является реальной угрозой для Левандовски»

Тренер «Барсы» считает, что Ферран Торрес может навязать конкуренцию поляку

04 августа 2025, 05:48 |
409
0
ФЛИК: «Этот игрок является реальной угрозой для Левандовски»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер испанской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик предупредил звезду клуба Роберта Левандовски, что его место в стартовом составе каталонского клуба не является гарантированным.

«Ферран Торрес? Этот игрок является реальной угрозой для Левандовски», – сказал Флик.

Флику больше нравится игра Торреса, ведь испанец умеет лучше работать без мяча и больше прессингует, нежели Левандовски.

Ранее сообщалось, что именитый немецкий вратарь Марка-Андре тер Штеген снова получил травму и перенесет операцию.

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Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Ферран Торрес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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