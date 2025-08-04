ФЛИК: «Этот игрок является реальной угрозой для Левандовски»
Тренер «Барсы» считает, что Ферран Торрес может навязать конкуренцию поляку
Главный тренер испанской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик предупредил звезду клуба Роберта Левандовски, что его место в стартовом составе каталонского клуба не является гарантированным.
«Ферран Торрес? Этот игрок является реальной угрозой для Левандовски», – сказал Флик.
Флику больше нравится игра Торреса, ведь испанец умеет лучше работать без мяча и больше прессингует, нежели Левандовски.
Ранее сообщалось, что именитый немецкий вратарь Марка-Андре тер Штеген снова получил травму и перенесет операцию.
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