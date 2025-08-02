Вингер ЛНЗ объяснил, почему не забил в пустые ворота Зари в матче УПЛ

Вингер черкасского ЛНЗ Денис Кузык поделился эмоциями после матча первого тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» (0:0), где он умудрился упустить голевой момент.

– Насколько довольны своей игрой сегодня? Удалось ли уже взять тот темп, который требует тренерский штаб?

– Я считаю, что сыграли неплохой матч, контролировали всю игру. Просто «Заря» выбегала в контратаки, у них не было моментов, а мы, в свою очередь, не смогли забить. Думаю, что мы готовы, нужно только забить – дальше все будет хорошо.

– У вас был сегодня хороший момент, но не удалось его реализовать. Что помешало?

– Да я как-то ногу не подобрал. Извиняюсь перед командой. Должны были выигрывать, забивать такой момент. Ничего, буду исправляться.

– «Заря» чем-то удивила вас?

– Мы разбирали соперника, знали, как они будут играть. Как я уже сказал, просто нам не хватило забитого гола. Поэтому будем над этим работать и стараться забивать.

– Ходят легенды о тренировках Виталия Пономарева – что они очень интенсивны. Вы как новичок уже почувствовали это на себе или все-таки это только легенды?

– Да это футбол. Без нагрузок ты не можешь работать. Потому я не считаю, что ходят эти легенды. Чтобы играть на интенсивном уровне нужно много бегать, работать, физически быть готовым. Поэтому нужно выполнять то, что дает тренер и пытаться выполнять все.

– Вы играли слева, но не так много. Насколько эта роль в этой команде вам нравится и легко ли приспосабливаться к ней?

– Это, наверное, плюс-минус одно и то же. Тем более, мы часто менялись флангам, поэтому нет прямой такой разницы – что справа, что слева то же плюс-минус.

– У вас довольно хорошая конкуренция в этой команде на позиции вингеров. Это как-то добавляет нервов или, может, наоборот – мотивации?

– Да чего? Конкуренция делает тебя сильнее. В каждой команде есть конкуренция, ты становишься сильнее из-за этого. Поэтому я считаю, что это нормально, – сказал Кузык