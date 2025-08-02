Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Приятно выигрывать стартовый матч»

В матче 1-го тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Левый Берег». Наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал о том, как успешно проведенные сборы помогли начать сезон с победы.

«Сборы всегда практически ничем не отличаются. Мы как каждый год готовились здесь на месте, только выезжали на контрольные игры или принимали соперников. Разумеется, для футболистов сборы это самое худшее, что только может быть, потому что это большая нагрузка, но через это нужно пройти, чтобы в сезоне было потом легче. Сборы хорошие провели, провели хорошие спарринги, не проиграли ни одной игры. И где-то сегодня отмечали, что нужно продолжить этот положительный результат.

Что касается игры, понятно, что приятно выигрывать стартовый матч, тем более против команды, еще в прошлом сезоне игравшей в УПЛ. Хорошая команда с хорошей инфраструктурой, хорошими футболистами. Мы готовились к этой игре. Серьезно пересматривали, разбирали. Выиграли, так и слава Богу.

Мы забили хорошие мячи в первом тайме. Вообще, первый тайм в нашем исполнении был довольно неплохой. Второй тайм, понятно, что психологически результат давил на футболистов. На удержание играла команда и были хорошие моменты у «Левого Берега». Но команда выстояла, дисциплинированно сыграла плюс вратарь выручил в некоторых моментах. По самоотдаче, я не могу ничего сказать футболистам. Спасибо им за самоотдачу, потому что я еще раз говорю, может быть команда классом ниже, но за счет желания, самоотдачи можно любую команду обыграть», – сказал Александр Чижевский.