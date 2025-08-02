Андрей ГАВРЮШОВ: «Пора перестроиться с Премьер-лиги на Первую лигу»

В матче 1-го тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле встретился с клубом «Левый Берег». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Итоги матча подвел главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

«Готовились в обычном режиме. Да, анализировали команду, такую команду крепкую, надежную, я скажу так. И в прошлом году, если я не ошибаюсь, была беспроигрышная серия из восьми матчей. Ну, я скажу так, что опустили нас на землю. Пора перестроиться с Премьер-лиги на Первую лигу. Другая она. Очень много единоборств таких, очень много споров с судьями. Чем быстрее мы это сделаем, тем снова сможем к чему-то прийти. А так, отрицательный результат, к сожалению.

Я настраивал команду на первые минуты. Нет, не те, что были. Мы должны были сыграть по-другому. Я хочу, чтобы наша команда играла с позиции силы. Хочу, чтобы мы диктовали свои условия. Но одна контратака, я даже не понял, это вторая или третья минута, немного нас подкосила. Содержание неплохое у нашей команды, но мы должны понимать, что контратаки соперника будут и дальше, будут очень, очень опасны и к этому надо готовиться.

У нас было много моментов? Ну, иначе и не может быть, потому что мы договорились с командой и наш президент нам четко объяснил: «Мы должны возвращаться в элиту». Как мы это сделаем, увидим. Но этот первый матч нам, я думаю, поможет понять, как дальше действовать на поле», – сказал Андрей Гаврюшов.