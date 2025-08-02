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Испания
02 августа 2025, 19:34 |
270
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Назван единственный сценарий, при котором Реал согласится продать Лунина

Клуб хочет получить 20 миллионов евро

02 августа 2025, 19:34 |
270
0
Назван единственный сценарий, при котором Реал согласится продать Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин все еще может покинуть клуб этим летом.

По информации портала Diario Gol, единственным сценарием, который мог бы привести к уходу Лунина из «Реала», было бы предложение на сумму более 20 миллионов евро. В таком случае «королевский клуб» мог бы рассмотреть возможность его продажи, чтобы получить значительную прибыль.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Diario Gol
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