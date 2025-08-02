Назван единственный сценарий, при котором Реал согласится продать Лунина
Клуб хочет получить 20 миллионов евро
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин все еще может покинуть клуб этим летом.
По информации портала Diario Gol, единственным сценарием, который мог бы привести к уходу Лунина из «Реала», было бы предложение на сумму более 20 миллионов евро. В таком случае «королевский клуб» мог бы рассмотреть возможность его продажи, чтобы получить значительную прибыль.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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