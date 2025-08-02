Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выбрал стартового вратаря на следующий сезон.

Парижане завершают трансфер Лукаса Шевалье из «Лилля» – именно француза Энрике планирует сделать номером один. Игровое время Джанлуиджи Доннаруммы уменьшится, если вратарь вообще не покинет клуб этим летом.

Еще более туманным будущее у вратаря Матвея Сафонова – он станет в клубе третьим номером. Более того, россиянин может покинуть клуб из-за трансфера Ильи Забарного.

Ранее Энрике обратился к боссам «ПСЖ» по поводу ситуации с Забарным.