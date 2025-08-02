Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Тренер хочет сделать стартовым вратарем Лукаса Шевалье
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выбрал стартового вратаря на следующий сезон.
Парижане завершают трансфер Лукаса Шевалье из «Лилля» – именно француза Энрике планирует сделать номером один. Игровое время Джанлуиджи Доннаруммы уменьшится, если вратарь вообще не покинет клуб этим летом.
Еще более туманным будущее у вратаря Матвея Сафонова – он станет в клубе третьим номером. Более того, россиянин может покинуть клуб из-за трансфера Ильи Забарного.
Ранее Энрике обратился к боссам «ПСЖ» по поводу ситуации с Забарным.
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