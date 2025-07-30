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  4. Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу Забарного. Известна причина
Франция
30 июля 2025, 22:48 |
407
1

Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу Забарного. Известна причина

Тренер хочет, чтобы клуб как можно быстрее оформил трансфер

30 июля 2025, 22:48 |
407
1
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу Забарного. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ». Переговоры с «Борнмутом» продолжаются.

Сообщается, что наставник парижан Луис Энрике обратился к руководству клуба с просьбой – оформить трансфер как можно быстрее. Тренер хочет прихода Ильи для отработки новых схем на предсезонной подготовке.

Источник сообщает, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично возглавил переговоры по трансферу Забарного.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Луис Энрике трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Нассер Аль-Хелаифи
Дмитрий Олейник Источник
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saltim
Пустое.Здесь без вмешательства Макрона не обойтись!
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