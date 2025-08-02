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  4. Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы слишком поверили в свои силы»
Украина. Первая лига
02 августа 2025, 18:37 |
608
0

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы слишком поверили в свои силы»

Главный тренер «Виктории» прокомментировал поражение в матче с «Прикарпатьем»

02 августа 2025, 18:37 |
608
0
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы слишком поверили в свои силы»
ФК Виктория Сумы. Анатолий Бессмертный

В пятницу, 1 августа, «Виктория» Сумы и «Прикарпатье» провели поединок первого тура. Игра закончилась победой команды из Ивано-Франковска со счетом 2:0

«Виктория» в межсезонье провела восемь спаррингов. И не потерпела ни одного поражения (4 победы, 4 ничьи). А вот первый официальный матч команда проиграла. Итог поединка подвел главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Ну что сказать? Мы не выиграли. Это очень плохо. Мы расстроены. Но чтобы сказать, что мы плохо играли, я не могу такого сказать. Игра была до гола, мы пропустили. У нас было преимущество игровое и преимущество во владении с мячом, но допустили ошибки. Нас наказали, забили гол раз с аута, второй раз после аута. Вот потом пытались спасти игру. То есть и рисковали, дали свободные зоны сопернику. Вот и они могли нам еще забить. Хорошо, что не забили. Но вы знаете, как первая игра, она трудная. Не выиграли, но ребятам, да и нам, нужно собраться и на следующую игру уже настраиваться по-другому.

Что сказал своим футболистам после матча? Сказал, что к каждой игре нужно готовиться, и серьезно готовиться. Мы после сборов, там ни одной игры не проиграли. Где-то мы слишком поверили в свои силы и где-то не так сыграли, как нам хотелось», – сказал Анатолий Бессмертный.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск Анатолий Бессмертный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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