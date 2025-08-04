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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «В этой команде вообще нет ничего»
Лига чемпионов
04 августа 2025, 03:24 |
117
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «В этой команде вообще нет ничего»

Известный тренер – о «Пафосе»

04 августа 2025, 03:24 |
117
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этой команде вообще нет ничего»
УАФ. Мирон Маркевич

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и клубом «Пафос» из Кипра.

«Безусловно, Пафос сильнее Хамруна. Чемпионат Кипра довольно конкурентный, а в Пафосе играет немало легионеров, в частности из европейских сборных, Бразилии. Однако их нужно проходить. В этой команде вообще нет ничего, чтобы удивить Динамо», – сказал Маркевич.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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