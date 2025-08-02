Тарас Михавко назвал главный минус Динамо

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко высказался об отсутствии подкреплений в клубе в летнее трансферное окно.

– Отсутствие новичков в вашей команде – это плюс или минус?

– Не знаю. Скорее всего – минус, потому что хочется, чтобы каждый был, чтобы все были в строю и все были готовы всегда.

Михавко провел в прошлом сезоне 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее французские СМИ сообщили, что местный гранд «Марсель» заинтересовался 20-летним украинским защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.