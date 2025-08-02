Стала известна оценка Степанова за матч с Эльферсбергом

В субботу, 2 августа, состоялся матч первого тура второй Бундеслиги между «Эльферсбергом» и «Нюрнбергом».

Встречу принимал стадион «Кайзерлинде» в Эльферсберге. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по киевскому времени.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел свой первый официальный матч в составе команды, сыграл 78 мнут и не реализовал один очень хороший момент. Статистический портал SofaScore оценил игру нападающего в 5.7 баллов. Лучшим гркоом матча был признан защитник хозяев Максимилиан Кохр, на счету которого победный гол и оценка 9.2.

Ранее сообщалось о том, что «Эльферсберг» переиграл «Нюрнберг».