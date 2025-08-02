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  4. Стала известна оценка Степанова за матч с Эльферсбергом
Германия
02 августа 2025, 22:28 |
190
0

Стала известна оценка Степанова за матч с Эльферсбергом

Украинский нападающий провел на поле 78 минут

02 августа 2025, 22:28 |
190
0
Стала известна оценка Степанова за матч с Эльферсбергом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В субботу, 2 августа, состоялся матч первого тура второй Бундеслиги между «Эльферсбергом» и «Нюрнбергом».

Встречу принимал стадион «Кайзерлинде» в Эльферсберге. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел свой первый официальный матч в составе команды, сыграл 78 мнут и не реализовал один очень хороший момент. Статистический портал SofaScore оценил игру нападающего в 5.7 баллов. Лучшим гркоом матча был признан защитник хозяев Максимилиан Кохр, на счету которого победный гол и оценка 9.2.

Ранее сообщалось о том, что «Эльферсберг» переиграл «Нюрнберг».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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