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WTA
02 августа 2025, 14:12 | Обновлено 02 августа 2025, 14:16
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0

СВЕНТЕК: «Я без колебаний согласилась бы на год без титулов»

Ига дала пресс-конференцию на турнире WTA 1000 в Монреале

02 августа 2025, 14:12 | Обновлено 02 августа 2025, 14:16
510
0
СВЕНТЕК: «Я без колебаний согласилась бы на год без титулов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек, похоже, выбралась из самого серьезного спортивного кризиса в своей карьере.

После более чем года без титулов, на фоне того, как «нейтралка» Арина Соболенко обошла ее в мировом рейтинге WTA, а также доминировала на грунте – в ее природной стихии – титул Уимблдона изменил экс-первую ракетку мира.

Именно об этом Ига рассказала на пресс-конференции турнира WTA 1000 в Монреале 2025 года после уверенной победы над Евой Лис, которая обеспечила ей выход в 1/8 финала.

«Я без колебаний согласилась бы на год без титулов, если бы в итоге это завершилось победой на турнире Большого шлема. Я сосредоточилась на том, как улучшила свою игру на траве.

Я стараюсь не читать, что про меня пишут, потому что говорят всякие глупости. До меня дошло немало абсурдного, так что нет смысла обращать внимание на то, что вы публикуете. Простите, ребята.

В детстве я не чувствовала себя доминирующей, но по мере прогресса поняла, как важно доверять себе и находить баланс между максимальной концентрацией, смирением и уверенностью. Стабильность дает мне веру в то, что я всегда могу изменить ход матча, даже если все начинается плохо», – объяснила польская теннисистка, следующей соперницей которой в Монреале станет Клара Таусон из Дании.

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WTA Монреаль Ига Свёнтек
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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