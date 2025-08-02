СВЕНТЕК: «Я без колебаний согласилась бы на год без титулов»

Польская теннисистка Ига Свентек, похоже, выбралась из самого серьезного спортивного кризиса в своей карьере.

После более чем года без титулов, на фоне того, как «нейтралка» Арина Соболенко обошла ее в мировом рейтинге WTA, а также доминировала на грунте – в ее природной стихии – титул Уимблдона изменил экс-первую ракетку мира.

Именно об этом Ига рассказала на пресс-конференции турнира WTA 1000 в Монреале 2025 года после уверенной победы над Евой Лис, которая обеспечила ей выход в 1/8 финала.

«Я без колебаний согласилась бы на год без титулов, если бы в итоге это завершилось победой на турнире Большого шлема. Я сосредоточилась на том, как улучшила свою игру на траве.

Я стараюсь не читать, что про меня пишут, потому что говорят всякие глупости. До меня дошло немало абсурдного, так что нет смысла обращать внимание на то, что вы публикуете. Простите, ребята.

В детстве я не чувствовала себя доминирующей, но по мере прогресса поняла, как важно доверять себе и находить баланс между максимальной концентрацией, смирением и уверенностью. Стабильность дает мне веру в то, что я всегда могу изменить ход матча, даже если все начинается плохо», – объяснила польская теннисистка, следующей соперницей которой в Монреале станет Клара Таусон из Дании.