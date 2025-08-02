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Лига чемпионов
02 августа 2025, 13:03 | Обновлено 02 августа 2025, 13:19
1105
0

Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса

Именитый украинский тренер уверен, что киевский клуб должен проходить в следующий раунд

02 августа 2025, 13:03 | Обновлено 02 августа 2025, 13:19
1105
0
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

5 и 12 августа состоятся матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на это противостояние – специалист уверен, что подопечные Александра Шовковского имеют более высокий уровень и должны проходить соперника:

– Первым на следующей неделе на поле выйдет киевское «Динамо». Кипрский «Пафос» – гораздо более серьезный соперник, чем «Хамрун Спартанс»?

– Безусловно. Чемпионат Кипра достаточно конкурентен, а в «Пафосе» играют немало легионеров, в том числе из европейских сборных, Бразилии. Однако, их нужно проходить. В этой команде нет ничего, чтобы удивить «Динамо».

– «Динамо» еще может добавлять в функциональном плане?

– Будем надеяться. Сейчас у них еще игра чемпионата против «Вереса». Жребий еврокубков у нас хороший, поэтому всем нашим клубам нужно проходить в следующий раунд, – считает Маркевич.

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Лига чемпионов Пафос Пафос - Динамо Динамо Киев Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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