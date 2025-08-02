Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса

5 и 12 августа состоятся матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на это противостояние – специалист уверен, что подопечные Александра Шовковского имеют более высокий уровень и должны проходить соперника:

– Первым на следующей неделе на поле выйдет киевское «Динамо». Кипрский «Пафос» – гораздо более серьезный соперник, чем «Хамрун Спартанс»?

– Безусловно. Чемпионат Кипра достаточно конкурентен, а в «Пафосе» играют немало легионеров, в том числе из европейских сборных, Бразилии. Однако, их нужно проходить. В этой команде нет ничего, чтобы удивить «Динамо».

– «Динамо» еще может добавлять в функциональном плане?

– Будем надеяться. Сейчас у них еще игра чемпионата против «Вереса». Жребий еврокубков у нас хороший, поэтому всем нашим клубам нужно проходить в следующий раунд, – считает Маркевич.