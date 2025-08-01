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Лига чемпионов
01 августа 2025, 20:11 |
1124
2

Соперник Динамо в ЛЧ подпишет известного экс-игрока Челси, ПСЖ и Арсенала

Кипрский «Пафос» договорился о сотрудничестве с 38-летним бразильцем Давидом Луисом

01 августа 2025, 20:11 |
1124
2
Соперник Динамо в ЛЧ подпишет известного экс-игрока Челси, ПСЖ и Арсенала
ФК Форталеза. Давид Луис

5 и 12 августа пройдут матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Накануне этого противостояния соперник «бело-синих» принял решение выйти на трансферный рынок, чтобы усилить команду. «Пафос» заинтересован в услугах именитого защитника Давида Луиса, который ранее играл за «Челси», «Арсенал», ПСЖ и другие клубы.

По информации бразильской прессы, 38-летний футболист договорился о расторжении контракта по обоюдному согласию с бразильской «Форталезой». В пятницу, 1 августа, игрок попрощался с одноклубниками и тренерским штабом и в ближайшее время присоединится к «Пафосу».

В прошлом сезоне Луис провел 17 матчей на клубном уровне и часто пропускал поединки из-за постоянных травм. В активе опытного защитника – 57 матчей в составе сборной Бразилии (три гола и две результативные передачи).

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Лига чемпионов Динамо Киев Пафос чемпионат Бразилии по футболу Форталеза Давид Луис трансферы свободный агент
Николай Титюк Источник: Globo Esporte
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AK.228
Хороший был игрок))
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ivankondrat96
Другий номер Боб)))
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