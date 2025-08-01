Соперник Динамо в ЛЧ подпишет известного экс-игрока Челси, ПСЖ и Арсенала

5 и 12 августа пройдут матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Накануне этого противостояния соперник «бело-синих» принял решение выйти на трансферный рынок, чтобы усилить команду. «Пафос» заинтересован в услугах именитого защитника Давида Луиса, который ранее играл за «Челси», «Арсенал», ПСЖ и другие клубы.

По информации бразильской прессы, 38-летний футболист договорился о расторжении контракта по обоюдному согласию с бразильской «Форталезой». В пятницу, 1 августа, игрок попрощался с одноклубниками и тренерским штабом и в ближайшее время присоединится к «Пафосу».

В прошлом сезоне Луис провел 17 матчей на клубном уровне и часто пропускал поединки из-за постоянных травм. В активе опытного защитника – 57 матчей в составе сборной Бразилии (три гола и две результативные передачи).