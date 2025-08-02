Первая лига. Черноморец играет с Нивой Тернополь. Стартовые составы

В субботу, 2 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 1-го тура. Одесский «Черноморец» проведет матч с тернопольской «Нивой».

В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в УПЛ. В 30 матчах команда набрала 23 очка, заняла последнее место и вылетела в Первую лигу. Под руководством Александра Кучера команда в межсезонье провела ряд спаррингов. В последнем из них «Черноморец» со счетом 2:1 обыграл черкасский ЛНЗ.

«Нива» в прошлом сезоне в 24 матчах добыла по восемь побед, ничьих и поражений. Команда финишировала на 11 месте (3 место в группе «Выбывание»). Команде удалось сохранить большинство ключевых игроков. В последнем спарринге перед стартом сезона подопечные Юрия Вирта сыграли с «Буковиной». Поединок завершился нулевой ничьей.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 16:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.