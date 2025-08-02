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  4. Дмитрий Плахтырь провел первый с сентября 2015 года матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 12:45 | Обновлено 02 августа 2025, 12:49
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0

Дмитрий Плахтырь провел первый с сентября 2015 года матч в УПЛ

После 9-летнего перерыва вернулся в элитный дивизион и Денис Галенков

02 августа 2025, 12:45 | Обновлено 02 августа 2025, 12:49
90
0
Дмитрий Плахтырь провел первый с сентября 2015 года матч в УПЛ
ФК Полтава. Дмитрий Плахтырь

29-летний полузащитник «Полтавы» Дмитрий Плахтырь провел первый матч в УПЛ после паузы в 9 лет 323 дня. Последний раз он выходил на поле в чемпионатах Украины 12 сентября 2015 года в гостевом поединке запорожского «Металлурга», чьи ряды Дмитрий тогда защищал, с «Днепром» (1:4).

После продолжительного перерыва - через 9 лет 238 дней – вернулся в элитный дивизион и 29-летний хавбек полтавчан Денис Галенков. Последний до сего времени матч в УПЛ он провел в составе «Олимпика» 6 декабря 2015 года в гостевом поединке дончан с каменской «Сталью» (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные игровые паузы в чемпионатах Украины

Пауза

Игрок

Дата

Клуб

Дата

Клуб

11 лет 287 дней

Денис КОВБА

21.05.2000

Звезда

03.03.2012

Александрия

11 лет 162 дня

Александр ЯКОВЕНКО

25.09.2004

Металлист

05.03.2016

Динамо

11 лет 119 дней

Виталий ПАВЛОВ

23.05.2009

Кривбасс

19.09.2020

Ингулец

11 лет 78 дней

Артем ШТАНЬКО

25.06.1999

Николаев

11.09.2010

Кривбасс

10 лет 328 дней

Александр СОКОРЕНКО

15.08.1999

Таврия

09.07.2010

Севастополь

10 лет 296 дней

Антон САВИН

02.10.2010

Металлург Д

25.07.2021

Металлист-1925

10 лет 96 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

27.05.1999

Динамо

31.08.2009

Динамо

10 лет 93 дня

Вячеслав РЯБОВ

16.05.2009

Кривбасс

17.08.2019

Колос

10 лет 90 дней

Александр ПРИЗЕТКО

01.12.1994

Динамо

01.03.2005

Металлист

10 лет 40 дней

Александр МАЛЫГИН

13.06.1996

Заря

23.07.2006

Заря

10 лет 7 дней

Богдан КОГУТ

17.07.2011

Оболонь

24.07.2021

Верес

9 лет 329 дней

Дмитрий ПАРФЕНОВ

05.11.1997

Днепр

30.09.2007

Арсенал

9 лет 323 дня

Дмитрий ПЛАХТЫРЬ

12.09.2015

Металлург З

01.08.2025

Полтава

9 лет 257 дней

Павел ИВАНОВ

11.11.2004

Оболонь

26.07.2014

Олимпик

9 лет 238 дней

Денис ГАЛЕНКОВ

06.12.2015

Олимпик

01.08.2025

Полтава

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цифры и факты Дмитрий Плахтырь Денис Галенков Полтава Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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