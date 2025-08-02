Дмитрий Плахтырь провел первый с сентября 2015 года матч в УПЛ

29-летний полузащитник «Полтавы» Дмитрий Плахтырь провел первый матч в УПЛ после паузы в 9 лет 323 дня. Последний раз он выходил на поле в чемпионатах Украины 12 сентября 2015 года в гостевом поединке запорожского «Металлурга», чьи ряды Дмитрий тогда защищал, с «Днепром» (1:4).

После продолжительного перерыва - через 9 лет 238 дней – вернулся в элитный дивизион и 29-летний хавбек полтавчан Денис Галенков. Последний до сего времени матч в УПЛ он провел в составе «Олимпика» 6 декабря 2015 года в гостевом поединке дончан с каменской «Сталью» (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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