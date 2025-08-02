Звезда сборной Украины является приоритетом именитого клуба АПЛ

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Лидса», сообщает Mot Leeds News.

По информации истчоника, 28-летний футболист является приоритетным усилением атаки для английского клуба. «Лидс» уже связался с Довбиком. Ожидается, что клуб покинет Патрик Бэмфорд, а Лукас Нмеча не может играть каждый матч.

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик может неожиданно перейти в клуб, фанатов которого он разочаровал.