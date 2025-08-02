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Англия
02 августа 2025, 13:01 |
743
0

Звезда сборной Украины является приоритетом именитого клуба АПЛ

Артем Довбик привлекает внимание «Лидса»

02 августа 2025, 13:01 |
743
0
Звезда сборной Украины является приоритетом именитого клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Лидса», сообщает Mot Leeds News.

По информации истчоника, 28-летний футболист является приоритетным усилением атаки для английского клуба. «Лидс» уже связался с Довбиком. Ожидается, что клуб покинет Патрик Бэмфорд, а Лукас Нмеча не может играть каждый матч.

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик может неожиданно перейти в клуб, фанатов которого он разочаровал.

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Артем Довбик Лидс Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Патрик Бэмфорд
Даниил Кирияка Источник
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