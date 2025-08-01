Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик может неожиданно перейти в клуб, фанатов которого он разочаровал
Испания
01 августа 2025, 04:20 | Обновлено 01 августа 2025, 05:15
793
0

Довбик может неожиданно перейти в клуб, фанатов которого он разочаровал

«Жирона» проявляет интерес к украинцу

01 августа 2025, 04:20 | Обновлено 01 августа 2025, 05:15
793
0
Довбик может неожиданно перейти в клуб, фанатов которого он разочаровал
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации портала El Gol Digital, возвращение Артема рассматривает «Жирона». Однако каталонцы не готовы уже и сейчас заплатить за игрока 30 миллионов евро, которые хочет «Рома», поэтому предлагают сначала годовую аренду.

Довбик летом прошлого года перешел из «Жироны» в «Рому». После объявления трансфера Довбик назвал «Жирону» маленьким клубом, а «Рому» – большой итальянской командой. Из-за этих слов Артема раскритиковали болельщики каталонского клуба.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста.

По теме:
ВИДЕО. Довбик забил за Рому. Волки уничтожили французов в спарринге
Вот и все! Романо дал важное обновление по трансферу Забарного в ПСЖ
Манчестер Юнайтед нацелен на центрфорварда. Назван трансферный приоритет
Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Жирона
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31 июля 2025, 10:05 11
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель

Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»

БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Бокс | 31 июля 2025, 09:40 2
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»

Тони – об Энтони Джошуа

Итоги Q2 Лиги Европы. Определены все пары Q3: Шахтер посетит Грецию
Футбол | 01.08.2025, 03:59
Итоги Q2 Лиги Европы. Определены все пары Q3: Шахтер посетит Грецию
Итоги Q2 Лиги Европы. Определены все пары Q3: Шахтер посетит Грецию
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31.07.2025, 06:23
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
Футбол | 31.07.2025, 23:55
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
Незаслуженное удаление сломало игру. Александрия вновь проиграла Партизану
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 19
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 65
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем