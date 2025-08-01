Довбик может неожиданно перейти в клуб, фанатов которого он разочаровал

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации портала El Gol Digital, возвращение Артема рассматривает «Жирона». Однако каталонцы не готовы уже и сейчас заплатить за игрока 30 миллионов евро, которые хочет «Рома», поэтому предлагают сначала годовую аренду.

Довбик летом прошлого года перешел из «Жироны» в «Рому». После объявления трансфера Довбик назвал «Жирону» маленьким клубом, а «Рому» – большой итальянской командой. Из-за этих слов Артема раскритиковали болельщики каталонского клуба.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста.