Клуб АПЛ, где играет футболист сборной Украины, не готов к сезону 2025/26

31 июля состоялся товарищеский матч, в котором «Вест Хэм» с минимальным счетом одолел «Эвертон» – 2:1. После завершения этого противостояния главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес раскритиковал своих подопечных и трансферную кампанию клуба:

«Мы не готовы нормально выступать в чемпионате. Мы не готовы к новому сезону Премьер-лиги. Я не слишком обеспокоен результатами, потому что у меня нет игроков, которые мне нужны.

Мы знали еще до приезда в США, что нам будет нелегко. Так что мы и не надеялись, что приедем и будем побеждать. Наша игра в атаке очень плохая. Мы не создаем достаточно моментов.

Сейчас в любом английском клубе наблюдается большая текучка игроков. Раньше говорили: «Давайте подпишем трех или четырех футболистов максимум». Но теперь команды стали больше, а ребята, которые не получают игрового времени, хотят уйти. Все изменилось.

Многие клубы вынуждены подписывать новых футболистов. Больше, чем это было в прошлом. Мы хотели, чтобы новые игроки присоединились к нам намного раньше. Когда я приехал на сборы, то уже знал, что нам будет очень не хватать новых футболистов», – недовлен наставник клуба, в котором играет защитник сборной Украины Виталий Миколенко.