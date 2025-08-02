Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ, где играет футболист сборной Украины, не готов к сезону 2025/26
Англия
02 августа 2025, 12:47 |
598
1

Клуб АПЛ, где играет футболист сборной Украины, не готов к сезону 2025/26

Дэвид Мойес раскритиковал игроков «Эвертона» и трансферную политику «ирисок»

02 августа 2025, 12:47 |
598
1
Клуб АПЛ, где играет футболист сборной Украины, не готов к сезону 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

31 июля состоялся товарищеский матч, в котором «Вест Хэм» с минимальным счетом одолел «Эвертон» – 2:1. После завершения этого противостояния главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес раскритиковал своих подопечных и трансферную кампанию клуба:

«Мы не готовы нормально выступать в чемпионате. Мы не готовы к новому сезону Премьер-лиги. Я не слишком обеспокоен результатами, потому что у меня нет игроков, которые мне нужны.

Мы знали еще до приезда в США, что нам будет нелегко. Так что мы и не надеялись, что приедем и будем побеждать. Наша игра в атаке очень плохая. Мы не создаем достаточно моментов.

Сейчас в любом английском клубе наблюдается большая текучка игроков. Раньше говорили: «Давайте подпишем трех или четырех футболистов максимум». Но теперь команды стали больше, а ребята, которые не получают игрового времени, хотят уйти. Все изменилось.

Многие клубы вынуждены подписывать новых футболистов. Больше, чем это было в прошлом. Мы хотели, чтобы новые игроки присоединились к нам намного раньше. Когда я приехал на сборы, то уже знал, что нам будет очень не хватать новых футболистов», – недовлен наставник клуба, в котором играет защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

По теме:
Сон Хин Мин покидает Тоттенхэм. Статистика корейца в составе шпор
Милнер сменил игровой номер в честь Диогу Жоты
Звезда Тоттенхэма объявил об уходе из клуба: «Я приехал сюда ребенком»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Дэвид Мойес Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: The Telegraph
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 02 августа 2025, 08:45 2
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика

Британец – о моменте, который закончил бой

Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02 августа 2025, 11:52 54
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Крепкий середняк против чемпиона

Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
Футбол | 02.08.2025, 13:03
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 02.08.2025, 07:48
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Футбол | 02.08.2025, 06:30
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Справді, Евертон поки не дуже активний на трансферному ринку
Ответить
0
Популярные новости
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 47
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
01.08.2025, 06:59 6
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
01.08.2025, 00:02
Футбол
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
31.07.2025, 12:27 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем