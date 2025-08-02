Футболист Шахтера не намерен завершать карьеру и будет искать новый клуб

Вингер донецкого «Шахтера» и бывший футболист сборной Украины Иван Петряк не планирует завершать профессиональную карьеру, несмотря на информацию, которая появилась в прессе.

31-летний футболист сообщил, что изучает варианты для продолжения карьеры в другом клубе. Контракт вингера с «горняками» истекает в июне 2026 года.

Петряк большую часть карьеры провел в чемпионате Украины, где кроме «Шахтера», выступал за «Зарю», «Полесье», «Черноморец». С 2018 по 2022 год играл за венгерские клубы «Фехервар», «Види», «Ференцварош».

Прошлый сезон вингер провел на правах аренды за одесский «Черноморец», где записал в свой актив десять матчей в чемпионате и две результативные передачи. Ориентировочная стоимость Петряка составляет 250 тысяч евро.