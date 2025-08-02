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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 12:31 |
1246
1

Футболист Шахтера не намерен завершать карьеру и будет искать новый клуб

Иван Петряк опроверг информацию, которая появилась в украинской прессе

02 августа 2025, 12:31 |
1246
1
Футболист Шахтера не намерен завершать карьеру и будет искать новый клуб
ФК Шахтер Донецк. Иван Петряк

Вингер донецкого «Шахтера» и бывший футболист сборной Украины Иван Петряк не планирует завершать профессиональную карьеру, несмотря на информацию, которая появилась в прессе.

31-летний футболист сообщил, что изучает варианты для продолжения карьеры в другом клубе. Контракт вингера с «горняками» истекает в июне 2026 года.

Петряк большую часть карьеры провел в чемпионате Украины, где кроме «Шахтера», выступал за «Зарю», «Полесье», «Черноморец». С 2018 по 2022 год играл за венгерские клубы «Фехервар», «Види», «Ференцварош».

Прошлый сезон вингер провел на правах аренды за одесский «Черноморец», где записал в свой актив десять матчей в чемпионате и две результативные передачи. Ориентировочная стоимость Петряка составляет 250 тысяч евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Иван Петряк
Николай Титюк Источник: Трибуна
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Victor673256ua
Та ще може побігати в УПЛ чи Першій лізі
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