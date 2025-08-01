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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 12:07 | Обновлено 01 августа 2025, 12:18
2814
0

Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру

Иван Петряк планирует завершить професиональною карьеру после ухода из «Шахтера»

01 августа 2025, 12:07 | Обновлено 01 августа 2025, 12:18
2814
0
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

Украинский полузащитник Иван Петряк, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», размышляет над важным шагом в своей футбольной карьере.

Как стало известно Sport.ua, 31-летний полузащитник намерен завершить профессиональную карьеру по окончании контракта с «горняками». Нынешний контракт Петряка с донецким клубом подходит к концу 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за одесский «Черноморец», где провел десять матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи. Примерная стоимость Петряка составляет 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что украинец, который не нужен Турану, не покидает Шахтер из-за денег

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Источник: изгнанник Шахтера подписал контракт с новым клубом
Иван Петряк Арда Туран Шахтер Донецк завершение карьеры Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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