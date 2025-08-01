Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру

Украинский полузащитник Иван Петряк, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», размышляет над важным шагом в своей футбольной карьере.

Как стало известно Sport.ua, 31-летний полузащитник намерен завершить профессиональную карьеру по окончании контракта с «горняками». Нынешний контракт Петряка с донецким клубом подходит к концу 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за одесский «Черноморец», где провел десять матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи. Примерная стоимость Петряка составляет 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что украинец, который не нужен Турану, не покидает Шахтер из-за денег