Известны условия. Пафос подпишет контракт с бразильцем

Бразильский защитник Давид Луис станет игроком кипрского «Пафоса», сообщает Globo.

По информации источника, 38-летний футболист подпишет контракт с клубом с Кипра, срок которого будет рассчитан на 3 года. Контракт Давида Луиса с «Форталезой» истекал зимой 2026 года, но он отказался от остатка контракта и стал свободным агентом.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Пафос» встретится с киевским «Динамо».

В прошедшем сезоне Давид Луис провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что назначены судьи на матч квалификации Q3 Лиги чемпионов.