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02 августа 2025, 12:25 | Обновлено 02 августа 2025, 13:34
820
1

Известны условия. Пафос подпишет контракт с бразильцем

Давид Луиз станет игроком кипрского клуба

02 августа 2025, 12:25 | Обновлено 02 августа 2025, 13:34
820
1
Известны условия. Пафос подпишет контракт с бразильцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Луис

Бразильский защитник Давид Луис станет игроком кипрского «Пафоса», сообщает Globo.

По информации источника, 38-летний футболист подпишет контракт с клубом с Кипра, срок которого будет рассчитан на 3 года. Контракт Давида Луиса с «Форталезой» истекал зимой 2026 года, но он отказался от остатка контракта и стал свободным агентом.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Пафос» встретится с киевским «Динамо».

В прошедшем сезоне Давид Луис провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что назначены судьи на матч квалификации Q3 Лиги чемпионов.

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Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
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Комментарии 1
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ViAn
У нього важка травма і він ще з місяць буде відновлюватись. 38 років. У наш час футболісти грають до 40 і це цілком нормально. Тим більше в чемпіонаті Кіпру грати буде абсолютно комфортно.
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