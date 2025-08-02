Динамо и Пафос. Назначены судьи на матч квалификации Q3 Лиги чемпионов

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» в номинально домашнем поединке будет принимать кипрский «Пафос»,

УЕФА назначил на эту игру судейскую бригаду из Швейцарии. Главный арбитр – Сандро Шерер. Ассистенты – Йонас Эрни, Сюзанн Кюнг.

Четвертый арбитр – Урс Шнидер. Арбитр VAR – Федаи Сан. Помощник арбитра VAR – Иоганнес фон Мандах.

Домашний матч для «Динамо» состоится в польском городе Люблин, на стадионе «Арена Люблин» во вторник, 5 августа, в 21:00 по киевскому времени.