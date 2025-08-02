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  4. Выгнал Фабрегас. Экс-игрок сборной Англии завершит карьеру в 29 лет
Италия
02 августа 2025, 15:15 |
738
0

Выгнал Фабрегас. Экс-игрок сборной Англии завершит карьеру в 29 лет

Делле Алли присоединился к итальянскому «Комо» в январе, но сыграл всего девять минут

02 августа 2025, 15:15 |
738
0
Выгнал Фабрегас. Экс-игрок сборной Англии завершит карьеру в 29 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Деле Алли

Полузащитник итальянского «Комо» и бывший футболист сборной Англии Деле Алли намерен завершить профессиональную карьеру в возрасте 29 лет.

Главный тренер Сеск Фабрегас сообщил, что не заинтересован в услугах игрока, который не сможет рассчитывать на игровое время в новом сезоне. Алли был отстранен от тренировок с первой командой и не поехал на тренировочные сборы.

Англичанин занимается индивидуально, однако рассматривает вариант повесить бутсы на гвоздь. Полузащитник считает, что будет иметь проблемы с поиском новой команды.

Деле перебрался в Италию в январе и всего один раз вышел на поле в футболке «Комо» – 15 марта вышел на замену во втором тайме, а через девять минут получил красную карточку.

В своей карьере футболист играл «Тоттенхэм», «Эвертон», «МК Донс», «Бешикташ». В активе Алли – 37 матчей за сборную Англии и три забитых мяча.

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Николай Титюк Источник: La Gazzetta dello Sport
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