Выгнал Фабрегас. Экс-игрок сборной Англии завершит карьеру в 29 лет

Полузащитник итальянского «Комо» и бывший футболист сборной Англии Деле Алли намерен завершить профессиональную карьеру в возрасте 29 лет.

Главный тренер Сеск Фабрегас сообщил, что не заинтересован в услугах игрока, который не сможет рассчитывать на игровое время в новом сезоне. Алли был отстранен от тренировок с первой командой и не поехал на тренировочные сборы.

Англичанин занимается индивидуально, однако рассматривает вариант повесить бутсы на гвоздь. Полузащитник считает, что будет иметь проблемы с поиском новой команды.

Деле перебрался в Италию в январе и всего один раз вышел на поле в футболке «Комо» – 15 марта вышел на замену во втором тайме, а через девять минут получил красную карточку.

В своей карьере футболист играл «Тоттенхэм», «Эвертон», «МК Донс», «Бешикташ». В активе Алли – 37 матчей за сборную Англии и три забитых мяча.