Украинский воспитанник Динамо нашел себе новый клуб заграницей

Украинский защитник Дмитрий Рыжук стал игроком «Атырау». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

33-летний футболист подписал контракт с «Атырау», который рассчитан на полгода. Последним клубом футболиста бы «Шахтер» Караганда, которй он покинул летом на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Дмитрий Рыжук провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.

Дмитрий является воспитанником киевского «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что экс-футболист «Десны» и «Олимпика» получил гражданство рф.