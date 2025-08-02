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02 августа 2025, 22:49 |
423
0

Украинский воспитанник Динамо нашел себе новый клуб заграницей

Дмитрий Рыжук стал игроком «Атырау»

02 августа 2025, 22:49 |
423
0
Украинский воспитанник Динамо нашел себе новый клуб заграницей
ФК Атырау. Дмитрий Рыжук

Украинский защитник Дмитрий Рыжук стал игроком «Атырау». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

33-летний футболист подписал контракт с «Атырау», который рассчитан на полгода. Последним клубом футболиста бы «Шахтер» Караганда, которй он покинул летом на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Дмитрий Рыжук провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.

Дмитрий является воспитанником киевского «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что экс-футболист «Десны» и «Олимпика» получил гражданство рф.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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