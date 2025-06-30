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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 21:39 | Обновлено 30 июня 2025, 22:11
841
4

Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф

Максим Дегтярев будет играть за команду сокол казань

30 июня 2025, 21:39 | Обновлено 30 июня 2025, 22:11
841
4
Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф
ФК Десна. Максим Дегтярев

32-летний нападающий Максим Дегтярев, ранее вызывавшийся в молодежную сборную Украины, официально стал гражданином рф. В обновленной базе веб-портала Transfermarkt рядом с его именем появился триколор страны-агрессора.

Дегтярев — уроженец временно оккупированной Голубовки в Луганской области. В апреле 2025 года он подписал контракт с командой сокол казань, которая выступает в четвертом дивизионе рф. После этого перехода он получил российское спортивное гражданство.

Свою карьеру нападающий начал в 2011 году в алчевской Стали. Далее выступал за украинские клубы: Металлург Донецк, Авангард Краматорск, Ворскла Полтава, Олимпик Донецк, Десна Чернигов. В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром Олимпика.

После начала полномасштабной войны в 2022 году он уехал из Украины и некоторое время выступал в Казахстане – за команды Тараз (2022 год) и Атырау (2023 год).

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Николай Степанов Источник: Transfermarkt
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Комментарии 4
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dimando560
А я навпаки викажу респект цьому чуваку. Хай всі любителі руцкого міра повторять його вчинок, і не буде кого "защищять".
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+2
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Jaime_Lannister
Добре, що Динамо свого часу це лайно не підписало, хоч і брало на перегляд.
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0
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