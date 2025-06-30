Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф

32-летний нападающий Максим Дегтярев, ранее вызывавшийся в молодежную сборную Украины, официально стал гражданином рф. В обновленной базе веб-портала Transfermarkt рядом с его именем появился триколор страны-агрессора.

Дегтярев — уроженец временно оккупированной Голубовки в Луганской области. В апреле 2025 года он подписал контракт с командой сокол казань, которая выступает в четвертом дивизионе рф. После этого перехода он получил российское спортивное гражданство.

Свою карьеру нападающий начал в 2011 году в алчевской Стали. Далее выступал за украинские клубы: Металлург Донецк, Авангард Краматорск, Ворскла Полтава, Олимпик Донецк, Десна Чернигов. В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром Олимпика.

После начала полномасштабной войны в 2022 году он уехал из Украины и некоторое время выступал в Казахстане – за команды Тараз (2022 год) и Атырау (2023 год).