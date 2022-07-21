Украина. Премьер лига21 июля 2022, 08:57 | Обновлено 21 июля 2022, 09:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Дегтярев стал игроком Тараза
Украинский форвард впервые будет выступать за рубежом
21 июля 2022, 08:57 | Обновлено 21 июля 2022, 09:00
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Казахстанский «Тараз» объявил о подписании контракта с украинским нападающим Максимом Дегтяревым.
Стороны подписали контракт на ближайшие полгода. 29-летний украинец будет выступать под номером 79.
Последним клубом Дегтярева была черниговская «Десна», которая пропустит следующий сезон УПЛ. Ранее Максим не играл в зарубежных клубах.
В прошлом сезоне Дегтярев сыграл 12 матчей за черниговцев во всех турнирах, забив один гол.
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