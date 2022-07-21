ОФИЦИАЛЬНО. Дегтярев стал игроком Тараза

Казахстанский «Тараз» объявил о подписании контракта с украинским нападающим Максимом Дегтяревым.

Стороны подписали контракт на ближайшие полгода. 29-летний украинец будет выступать под номером 79.

Последним клубом Дегтярева была черниговская «Десна», которая пропустит следующий сезон УПЛ. Ранее Максим не играл в зарубежных клубах.

В прошлом сезоне Дегтярев сыграл 12 матчей за черниговцев во всех турнирах, забив один гол.