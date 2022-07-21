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Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 08:57 | Обновлено 21 июля 2022, 09:00
310
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дегтярев стал игроком Тараза

Украинский форвард впервые будет выступать за рубежом

21 июля 2022, 08:57 | Обновлено 21 июля 2022, 09:00
310
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дегтярев стал игроком Тараза
ФК Тараз. Максим Дегтярев

Казахстанский «Тараз» объявил о подписании контракта с украинским нападающим Максимом Дегтяревым.

Стороны подписали контракт на ближайшие полгода. 29-летний украинец будет выступать под номером 79.

Последним клубом Дегтярева была черниговская «Десна», которая пропустит следующий сезон УПЛ. Ранее Максим не играл в зарубежных клубах.

В прошлом сезоне Дегтярев сыграл 12 матчей за черниговцев во всех турнирах, забив один гол.

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Источник Sport.ua
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